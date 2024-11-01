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Detenido por violar cabras y ovejas en Marsella [FRA]

Detenido por violar cabras y ovejas en Marsella [FRA]

El caso traía de cabeza a los ganaderos franceses que desde principios de este año encontraban sus cabras y ovejas en un estado lamentable. Los animales presentaban signos de abusos sexuales. Hallados con la vulva ensangrentada, también tenían las patas atadas, lo que descartaba con certeza la posibilidad de que se tratara de un macho cabrío o un carnero excesivamente fogoso. Tras varios episodios los ganaderos instalaron cámaras de seguridad que registraron la imagen del sospechoso que ha sido detenido y se enfrenta a cargos de maltrato animal

| etiquetas: francia , pennes-mirabeau , marsella , cabras , ovejas , violación
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
nemeame #4 nemeame
Solo beee es beee
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maxxcan #2 maxxcan
Pero sabemos si hubo consentimiento ?

En todo caso la culpa es de ellas que te miran con ojitos de cordero degollao
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#1 HangTheRich
Joder con los follacabras de Rancia
1 K 23
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 De Afgancia más bien
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#13 Albarkas
El violador es un kamikaze. Como le pille un pastor encabronado no lo cuenta. Suelen tener mala hostia...
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
No sé, no deberían ponerse barreras al amor.
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BastardWolf #11 BastardWolf
Esque se visten como putas
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Como cabras. :palm:
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#9 diosmioporque
Uh, un extraño y raro espectro estrecho de belleza.
Sandios.
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#6 Archaic_Abattoir
-¿Sabías que las gallinas se mueren después de follar?
- Pues no. No tenía ni idea, la verdad.
- Bueno, al menos las que me he follado yo se murieron.
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#3 Pepis
El ser humano es maravilloso, pero a veces da un asco.
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menéame