Detenido por violar cabras y ovejas en Marsella [FRA]

El caso traía de cabeza a los ganaderos franceses que desde principios de este año encontraban sus cabras y ovejas en un estado lamentable. Los animales presentaban signos de abusos sexuales. Hallados con la vulva ensangrentada, también tenían las patas atadas, lo que descartaba con certeza la posibilidad de que se tratara de un macho cabrío o un carnero excesivamente fogoso. Tras varios episodios los ganaderos instalaron cámaras de seguridad que registraron la imagen del sospechoso que ha sido detenido y se enfrenta a cargos de maltrato animal