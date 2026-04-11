Necesidades religiosas

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6 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#4
: «#1 mentira. Te digo hasta el nombre del autor»
Feindesland
2026-04-11 21:12:09
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#1
DotorMaster
No es ilustración, es IA.
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#2
Laro__
#1
Pues está bien guapa la técnica. Pasa el prompt, please.
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#3
DotorMaster
#2
yo no he dicho que esté mal, pero es como si ponemos un texto de IA en
|literatura
, que igual está "bien guapo", y si encima le cogemos el gusto y lo hacemos cada día, ya ni te digo
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#5
Feindesland
*
#2
es de un tío que lleva 35 años haciendo viñetas.
Voy a tener que poner su Instagram o algo
www.amazon.es/Guarradas-Jorge-González-Villanueva/dp/B0G7WV1965/ref=m
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#4
Feindesland
#1
mentira. Te digo hasta el nombre del autor
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#6
DotorMaster
*
#4
caballero, a partir de ahora le vamos a mirar con lupa sus publicaciones para detectar IA
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6
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