Detenido en Sevilla el periodista salvadoreño Diego Rosales cuando tramitaba su petición de asilo

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Sevilla al periodista salvadoreño Diego Rosales, en cumplimiento de una orden de detención cursada a través de Interpol emitida por el Gobierno de Nayib Bukele, según ha denunciado la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El periodista llevaba dos meses residiendo en España y tenía cita este viernes en la capital andaluza para cursar una solicitud de asilo político en el país. Ha podido tramitar la solicitud, por lo que no será extraditado mientras esté en marcha la petición.