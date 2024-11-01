edición general
Detenido en Sevilla el periodista salvadoreño Diego Rosales cuando tramitaba su petición de asilo

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Sevilla al periodista salvadoreño Diego Rosales, en cumplimiento de una orden de detención cursada a través de Interpol emitida por el Gobierno de Nayib Bukele, según ha denunciado la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El periodista llevaba dos meses residiendo en España y tenía cita este viernes en la capital andaluza para cursar una solicitud de asilo político en el país. Ha podido tramitar la solicitud, por lo que no será extraditado mientras esté en marcha la petición.

CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
El pasado mes de octubre, Reporteros Sin Fronteras alertó sobre la aceleración de las amenazas, las persecuciones judiciales y las medidas de asfixia financiera contra la prensa independiente por parte del Gobierno salvadoreño. Esta represión ha obligado al exilio a decenas de profesionales de los medios de comunicación. RSF y sus socios, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión Participativa (ARPAS), documentaron 53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en seis meses.

Un saludo a todos los subnormales que dicen que lo que le hace falta a X país es "un Bukele". Y otro para los youtubers mongoloides que le bailan el agua.
taSanás #1 taSanás
Mira, no muy diferente de lo que hace el ICE de trump, se enteran de cuando hay una audiencia para nacionalidad o asilo, esperan en la puerta y agarran al inmigrante
Fj_Bs #4 Fj_Bs *
#1 Ha podido tramitar la solicitud, por lo que no será extraditado mientras esté en marcha la petición. PARA NADA ES IGUAL ICE Maltrata hasta gente con papeles en regla , se porta como lo que son Fachas
mmlv #5 mmlv
Tremendo lo de la persecución de periodistas en el régimen cubano
