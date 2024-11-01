Detenido un joven por asesinar a su casera en Carabanchel

El individuo la ha ahorcado con cuerda y se ha entregado en comisaría. El sospechoso ha sido inmediatamente detenido. Es venezolano, de 20 años y sin antecedentes policiales. Investigan el caso el Grupo VI de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica. Al llegar al domicilio, los agentes han comprobado que efectivamente, la mujer, española de 30 años, se encontraba cadáver. El suceso ha tenido lugar en una vivienda de la calle de Oropéndola, en Carabanchel.