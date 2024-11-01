edición general
Detenido un joven por asesinar a su casera en Carabanchel

Detenido un joven por asesinar a su casera en Carabanchel

El individuo la ha ahorcado con cuerda y se ha entregado en comisaría. El sospechoso ha sido inmediatamente detenido. Es venezolano, de 20 años y sin antecedentes policiales. Investigan el caso el Grupo VI de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica. Al llegar al domicilio, los agentes han comprobado que efectivamente, la mujer, española de 30 años, se encontraba cadáver. El suceso ha tenido lugar en una vivienda de la calle de Oropéndola, en Carabanchel.

GeneWilder #2 GeneWilder
¡Joder, cómo se está tensionando el mercado del alquiler!
mosfet #5 mosfet
#2 Por la cuerda dices?
Nylo #7 Nylo
#2 la situación pende de un hilo
#8 omega7767
#7 algunos están con la soga al cuello
sotillo #9 sotillo
#2 Ni con lo de “Alquiler seguro “ te puedes fiar
Format_C #10 Format_C
#2 yo tiraría de la cuerda, seguro que sale algo
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Ahora se despreocupara del alquiler por una temporada
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Seguro que este chaval es un venezolano de esos que te dicen que no puedes opinar de su pais porque no has vivido su opresión comunista, pero ellos si te pueden decir que el perro sanxez nos lleva al terror bolivariano y que bendisiones para todos. Pero bendisiones cristianas no de las de los moros.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Otro que ha leido Crimen y Castigo. Tanto leer pa que
#3 Tronchador.
#1 O tal vez Los Santos Inocentes.
#4 PerritaPiloto *
En el artículo citan también un homicidio en un narcopiso en otro distrito diferente, otro asesinato por trapicheo con drogas y otro presuntamente para robar.

PD: El al año pasado visité un piso en el edificio que sale en la foto con intención de comprarlo.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
que sujeto mas agradable, bueno otro mas, mañana nos habremos olvidado :popcorn:
taSanás #13 taSanás *
#11 mira, este en lugar de pagarnos las pensiones, es posible que disfrute pensión completa 10 o 12 años...

recuerda: #NoMiresArriba
#14 SeuMadruga
¿Los fachas van a preguntar por la nacionalidad o como es venezolano pues no pasa nada porque son inmigrantes buenos y tal?
