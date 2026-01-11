·
Detenido el jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu – DW – 11/01/2026
Tzachi Baverman está acusado de obstruir una investigación sobre una filtración al diario alemán Bild. Estaba anunciado su nombramiento como próximo embajador de Israel en Londres.
etiquetas
:
detenido
,
netanyahu
politica
#1
concentrado
Espero que este juez no vaya en moto.
0
K
15
#2
XXguiriXX
Se vienen otro ataque random de Israel a Iran, Líbano, etc. para distraer a la peña.
0
K
14
