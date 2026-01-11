edición general
Detenido el jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu – DW – 11/01/2026  

Tzachi Baverman está acusado de obstruir una investigación sobre una filtración al diario alemán Bild. Estaba anunciado su nombramiento como próximo embajador de Israel en Londres.

2 comentarios
#1 concentrado
Espero que este juez no vaya en moto.
#2 XXguiriXX
Se vienen otro ataque random de Israel a Iran, Líbano, etc. para distraer a la peña.
