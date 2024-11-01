edición general
14 meneos
20 clics
Detenido un concejal del PP de Tudela de Duero por amenazar a su pareja con una pistola

Detenido un concejal del PP de Tudela de Duero por amenazar a su pareja con una pistola

La Guardia Civil detuvo en la noche del pasado sábado al concejal de Deportes de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, por un presunto delito de amenazas a su pareja, otro hombre, en una vivienda de la localidad vallisoletana, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha detallado que fue arrestado por un presunto delito de violencia doméstica.

| etiquetas: pp , valladolid , tudela , violencia
11 3 0 K 146 actualidad
6 comentarios
11 3 0 K 146 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Del PP, gay, con pistola y amenazando a su pareja. El comunicado del PP redondea el sainete:

«El Partido Popular de Valladolid y el Partido Popular de Castilla y León muestran una vez más su compromiso en la lucha contra la violencia de género y aprovechan para condenar con rotundidad esta lacra»

Lo de la pistola es de la noticia original de El Norte de Castilla
www.elnortedecastilla.es/valladolid/provincia/detenido-concejal-tudela
2 K 36
#4 fremen11
Y este pavo qué coño hacía con una pistola??
1 K 22
#3 concentrado
Como diría Alfonso Serrano: "nadie va a venir a nosotros a decir lo que es y lo que no es violencia de género".
0 K 20
#6 luckyy
Por h o por b, no se salva ni uno!!!!!
1 K 20
tricionide #5 tricionide
me parece que le han dado un toque desde arriba para quitar al noticia Página no encontrada
1 K 19
#2 TOTEMICO
Lo mejorcito de cada casa
0 K 7

menéame