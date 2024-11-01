Detenido un concejal del PP de Tudela de Duero por amenazar a su pareja con una pistola

La Guardia Civil detuvo en la noche del pasado sábado al concejal de Deportes de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, por un presunto delito de amenazas a su pareja, otro hombre, en una vivienda de la localidad vallisoletana, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha detallado que fue arrestado por un presunto delito de violencia doméstica.