Detenida una octogenaria por conducir de forma agresiva y morder a un agente en Palma

El agente se colocó delante del coche de la señora, que finalmente se paró pero siguió acelerando bruscamente. Cuando abrieron la puerta, la presunta autora trató de cerrarla y mordió al agente en la mano. También le pegó patadas en las piernas e intentó morderle de nuevo, a la vez que insultaba a los agentes...
| etiquetas: sucesos , policia , trafico
Imposible.
Pero a mí me da mucha pena, porque tiene pinta a ser un problema, una enfermedad mental debida la edad. No parece que esté bien y cuando tenga un momento de lucidez y se de cuenta de todo lo que ha hecho seguramente se pondrá muy triste.
Cuando el abuelo de mi mujer recuperaba el sentido, que era muy pocas veces, se ponía a llorar desconsolado porque se daba cuenta de que se le iba la cabeza. Ni siquiera llegaba a disfrutar lo… » ver todo el comentario
Saludos