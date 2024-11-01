edición general
Detenida una mujer de 41 años en Málaga por apuñalar a su pareja mientras dormía

El varón fue trasladado hasta un centro hospitalario con dos heridas en el muslo y una en el cuello.

18 comentarios
alcama #2 alcama
No es violencia de género
#3 doppel
#2 algo malo habrá hecho
#1 doppel *
#3 aaaaaaaaaaaaaaaaaah
#7 Lusco2 *
#3 Miedo insuperable, victima del terror que la superaba no pudo hacer otra cosa que esperar a que su pareja durmiese para defenderse. Inocente
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#3 Esa frase la he visto emplear demasiado cuando es al revés.
#8 doppel *
#2 es violencia sin género... a dudas
#10 cunaxa
#2 Pero en España es motivo de cárcel.
#12 doppel
#10 depende si hay indulto
#17 Tronchador.
#10 ¿Y que tiene que ver? Mismo acto distintas leyes según el sexo de la persona agresora y la persona agredida. Eso es discriminación según el sexo ante la ley.
#14 Dav3n
#2 Exacto, los puñales no distinguen géneros...
DrEvil #5 DrEvil
Igual lo apuñaló con perspectiva de género, no nos precipitemos.
allaquevamos #4 allaquevamos
Esto va a terminar con ella diciendo que era en defensa de un hombre maltratador.
#6 doppel
#4 es una coartada cojonuda
#9 DenisseJoel
> Fuentes policiales han dicho que no se teme por la vida de la víctima y que ya ha recibido el alta médica en el hospital. La presunta agresora fue detenida como supuesta autora de un delito de lesiones en el ámbito doméstico y citada junto a su pareja para un juicio rápido en el juzgado de guardia de la capital.

Dos cosas curiosas:
1) No puede saberse automáticamente la motivación de la agresión.
2) Tal como está redactada la noticia, parece que a la víctima la hayan dejado en la calle sin ningún tipo de asistencia, y que ahora se vea obligada a volver a casa, exponiéndose a una nueva agresión en cuanto la agresora sea liberada.
Esku #15 Esku
#9 Si fuera al revés sería automáticamente machismo.
#18 Empakus
#9 delito de lesiones en el ámbito doméstico...
Porque homicidio en grado de tentativa es algo machista y muy machista, que sólo lo pueden cometer machistas... Como la violencia vicaria...
zuul #11 zuul
Puñaladas al muslo es que iba buscando el fuet.
#13 Tiranoc
Mujer: Mire señor juez, como hacía calor, me senté en una silla delante de mi casa para comerme una naranja. Mientras la pelaba, apareció mi marido que se dirigió hacia mí con tan mala suerte que se tropezó con una piedra y se cayó encima del cuchillo con el que estaba pelando la naranja ¿usted me entiende, no, señor juez?

Juez: Bueno es factible...

Mujer: Pues eso es lo que pasó siete veces.
