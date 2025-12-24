edición general
6 meneos
40 clics
Detenida una joven que llevó a su bebé muerto a incinerar al tanatorio de Tarragona

Detenida una joven que llevó a su bebé muerto a incinerar al tanatorio de Tarragona

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes por la tarde a una joven que acudió a uno de los tanatorios de la ciudad de Tarragona, con su bebé recién nacido, muerto entre los brazos. La mujer contó a los empleados que la atendieron que quería incinerar a su hijo. Ante la sorpresa de los trabajadores del tanatorio, contó que había parido en su casa el día 19, que el bebé nació muerto y que no pudo moverse antes de casa porque no se encontraba bien. A falta del resultado de la autopsia que determine las causas exactas de la muerte del recién...

| etiquetas: tanatorio , bebé muerto , recién nacido , incineración , tarragona
5 1 0 K 65 Sucesos
4 comentarios
5 1 0 K 65 Sucesos
#1 Tensk
Lo de llamar al 112 ya otro día.
4 K 59
GeneWilder #2 GeneWilder
Esto no es causa de alarma social ni declaraciones compungidas, ni anuncios de severas modificaciones en las leyes por parte del gobierno.
1 K 19
plutanasio #3 plutanasio
Nacionalidad marroquina. Menuda patada al diccionario.
0 K 16
#4 parladoiro
#3 está desde 2021: dle.rae.es/marroquín
0 K 12

menéame