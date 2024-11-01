Detenida en Barajas por fingir un embarazo para esconder más de dos kilos de cocaína en una barriga falsa

·
relacionadas
#5
sorrillo
#4
A ver si estarás confundiendo la panza de embarazada con tus cojones ...
1
K
22
#6
ChatGPT
#5
está feísimo que me asignes características sexuales de un constructo social concreto.
0
K
11
#1
cenutrios_unidos
Supongo que esto responde a la pregunta de si la cocaína engorda.
1
K
20
#9
pitercio
Hace 20 años que los bombos de preñadura son sospechosos en los controles de aeropuerto. Hay que ser pringaos para pensar que va a colar a estas alturas.
0
K
12
#2
ChatGPT
13 paquetes? no es un numero muy raro?
0
K
11
#3
sorrillo
#2
¿Cuántos paquetes sueles llevar tú escondidos en una barriga falsa de embarazo?
1
K
19
#4
ChatGPT
#3
siempre pares
0
K
11
#8
kumo
Por
fingir un embarazo
no, no me jodas, por traficar con drogas. Vaya mierda de titular.
0
K
10
#7
eldragon_jp
ya no saben que hacer para recibir un narcosubsidio
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
