edición general
4 meneos
34 clics
Detenida en Barajas por fingir un embarazo para esconder más de dos kilos de cocaína en una barriga falsa

Detenida en Barajas por fingir un embarazo para esconder más de dos kilos de cocaína en una barriga falsa

La pasajera llevaba 13 paquetes de la droga pegados en su abdomen bajo una prótesis de silicona que simulaba un vientre.

| etiquetas: detenida , barajas , embarazo , dos , kilos , cocaína , barriga
4 0 0 K 43 actualidad
9 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
sorrillo #5 sorrillo
#4 A ver si estarás confundiendo la panza de embarazada con tus cojones ...
1 K 22
ChatGPT #6 ChatGPT
#5 está feísimo que me asignes características sexuales de un constructo social concreto.
0 K 11
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Supongo que esto responde a la pregunta de si la cocaína engorda.
1 K 20
pitercio #9 pitercio
Hace 20 años que los bombos de preñadura son sospechosos en los controles de aeropuerto. Hay que ser pringaos para pensar que va a colar a estas alturas.
0 K 12
ChatGPT #2 ChatGPT
13 paquetes? no es un numero muy raro?
0 K 11
sorrillo #3 sorrillo
#2 ¿Cuántos paquetes sueles llevar tú escondidos en una barriga falsa de embarazo?
1 K 19
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 siempre pares
0 K 11
kumo #8 kumo
Por fingir un embarazo no, no me jodas, por traficar con drogas. Vaya mierda de titular.
0 K 10
eldragon_jp #7 eldragon_jp
ya no saben que hacer para recibir un narcosubsidio
0 K 6

menéame