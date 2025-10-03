edición general
Detectan drones sobrevolando una base militar en el este de Bélgica, según informes

Detectan drones sobrevolando una base militar en el este de Bélgica, según informes

Unos 15 drones fueron detectados por casualidad sobre una base militar en Elsenborn durante una prueba rutinaria de los equipos de vigilancia.

fofito #1 fofito
Pero como,los equipos de vigilancia no vigilan más que cuando hacen pruebas?
Ripio #3 Ripio
¡Los rusos!
¡LOS RUSOS!
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Los próximos que avisten son en Fachadoliz, xD
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Por casualidad no. Quisieron que lo detectaran. Si hubieran querido atacar lo hubieran hecho sin ser detectados. Quizas se hubiesen detectado y parado algunos, pero no todos.
capitan__nemo #7 capitan__nemo
En el show del hormiguero usaron 4000 drones.
m.youtube.com/watch?v=Ej_p2P8MFJU
En el espectaculo de drones del vaticano, usaron mas de 3000 drones.
www.xataka.com/drones/espectaculo-drones-vaticano-fue-encargo-a-empres
m.youtube.com/shorts/ahQGn1Yz1BA
Mimaus #2 Mimaus
¿Por casualidad? Pues vaya mierda de vigilancia...
Veelicus #8 Veelicus
Algun dia nos enteraremos que todo esto eran cosa de los estorninos...
#4 cunaxa
Y en España no se ha detectado ninguno :-)
Un momento, ¿ y en España no se ha detectado ninguno ?
