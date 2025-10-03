·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4473
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
4032
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
3363
clics
Ayuso y el efecto Torrente
3658
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
2310
clics
Investigadores en China acaban de hacer que monos viejos se vuelvan jóvenes
más votadas
543
Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas
611
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
372
El asesor religioso de Trump, Robert Morris, admite finalmente que abusó sexualmente de una niña de 12 años (Eng)
475
Ana: meses sin saber que su mamografía tenía indicios del cáncer ahora confirmado en ambos pechos
501
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
26
clics
Detectan drones sobrevolando una base militar en el este de Bélgica, según informes
Unos 15 drones fueron detectados por casualidad sobre una base militar en Elsenborn durante una prueba rutinaria de los equipos de vigilancia.
|
etiquetas
:
drones
,
belgica
,
rusia
12
2
0
K
189
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
189
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fofito
Pero como,los equipos de vigilancia no vigilan más que cuando hacen pruebas?
3
K
48
#3
Ripio
¡Los rusos!
¡LOS RUSOS!
1
K
31
#5
Antipalancas21
Los próximos que avisten son en Fachadoliz,
0
K
20
#6
capitan__nemo
Por casualidad no. Quisieron que lo detectaran. Si hubieran querido atacar lo hubieran hecho sin ser detectados. Quizas se hubiesen detectado y parado algunos, pero no todos.
0
K
20
#7
capitan__nemo
En el show del hormiguero usaron 4000 drones.
m.youtube.com/watch?v=Ej_p2P8MFJU
En el espectaculo de drones del vaticano, usaron mas de 3000 drones.
www.xataka.com/drones/espectaculo-drones-vaticano-fue-encargo-a-empres
m.youtube.com/shorts/ahQGn1Yz1BA
0
K
20
#2
Mimaus
¿Por casualidad? Pues vaya mierda de vigilancia...
1
K
15
#8
Veelicus
Algun dia nos enteraremos que todo esto eran cosa de los estorninos...
0
K
13
#4
cunaxa
Y en España no se ha detectado ninguno
Un momento, ¿ y en España no se ha detectado ninguno ?
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡LOS RUSOS!
m.youtube.com/watch?v=Ej_p2P8MFJU
En el espectaculo de drones del vaticano, usaron mas de 3000 drones.
www.xataka.com/drones/espectaculo-drones-vaticano-fue-encargo-a-empres
m.youtube.com/shorts/ahQGn1Yz1BA
Un momento, ¿ y en España no se ha detectado ninguno ?