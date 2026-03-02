edición general
9 meneos
445 clics
El detalle en el cuello de Trump del que se hacen eco las redes sociales

El detalle en el cuello de Trump del que se hacen eco las redes sociales  

Sin embargo, ha habido un detalle que ha llamado la atención sobre el presidente que rápidamente ha saltado a las redes sociales. Y es que ha aparecido con un sarpullido en la parte derecha de su cuello, una marca roja de tamaño considerable que ha suscitado comentarios incluso de adversarios políticos.

| etiquetas: trump , salud , curiosidades
7 2 3 K 45 ocio
19 comentarios
7 2 3 K 45 ocio
Comentarios destacados:      
#9 pandasucks
A mi me maravilla más su oreja que no tiene la más mínima señal de hacer recibido un tiro.
5 K 56
BlackDog #10 BlackDog *
#9 :tinfoil: luego que si Friker Gimenez y los OVNIS
0 K 8
BlackDog #18 BlackDog
#13 Pues yo si le veo un pequeño bulto en la oreja donde se supone que le rozo la bala
0 K 8
Nihil_1337 #14 Nihil_1337
Tiene demencia y está en las últimas. Se ha cagado varias veces en el despacho oval y le están insuflando de todo como el pelele que es para que permita hacer lo que están haciendo a la camarilla de nazis y psicópatas multimillonarios que le ha puesto ahí.
3 K 31
Rixx #17 Rixx
#14 xD xD xD
0 K 7
ochoceros #3 ochoceros
Se lo habrá pegado Satanyahu cuando Trump le estaba comiendo los huevos por detrás.
1 K 24
makinavaja #8 makinavaja
También es curioso como siempre tiene la cabeza inclinada hacia ese lado... no sé si para taparlo o por que le molesta...
1 K 24
bacilo #7 bacilo
Que publique el expediente médico como pide el PP aquí. Ah, que ahí no toca.
1 K 15
MIrahigos #11 MIrahigos
“La Belleza” no es como en la serie, va poco a poco
0 K 11
josete15 #19 josete15
Hasta que no lo veamos comer ratones no vamos a descubrir la verdad.
0 K 10
#1 Perico12
Es un señor de 80 años, esas cosas son más normales en ellos.

Pero claro, el problema es que este señor de 80 años ha puesto patas arriba el comercio mundial, la OTAN, cazando inmigrantes y ahora una guerra que ya veremos cómo acaba en Irán...
0 K 9
skaworld #2 skaworld
#1 Es que la gente se escandaliza con cualquier cosa, simplemente tiene una edad y esta mudando de piel  media
11 K 121
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 veo esto, positivo y me voy

:tinfoil:
2 K 31
devilinside #6 devilinside
#2 Malditos reptilianos
1 K 23
josde #15 josde *
#2 Eso les pasa a las serpientes y el lo es.
1 K 32
#4 NanakiXIII
#1 A añadir que, encima de tener 80, se cuida entre poco y nada. Seguramente se hace un análisis de sangre y le estalla la centrifugadora de cómo tendrá los niveles de azúcar, triglicéridos y colesterol. Y eso con suerte.
1 K 20
#12 Barriales
Sarna.
0 K 6

menéame