19
40
Destruir la democracia o enriquecerse a sí mismo: los motivos de Trump para atacar
Las argumentos que ha dado el gobierno estadounidense para justificar los bombardeos no se sostienen. Todo apunta a los intereses personales del presidente, incluido su beneficio económico
trump
irán
guerra
16
3
0
149
actualidad
shake-it
Y me pregunto yo. ¿Qué lleva a un anciano a seguir teniendo ese ansia para enriquecerse aún cuando sabe que no va a poder distrutar de esas riquezas? Porque todos sabemos que a Trump le quedan cuatro telediarios (oajlá fuesen dos). No creo que lo haga por darle más pasta a su familia, no le veo capaz de pensar en algo que no sea él mismo. Lo que es muy jodido es que una sola persona tenga capacidad para cargarse el mundo en cuatro años, creo que esto no ha pasado nunca antes en la historia de la humanidad, no? Y por otro lado, ¿pensáis que realmente se cree que no va a ser recordado como uno de los personajes más infames de la Historia? ¿Realmente se cree que puede aguantar cualquier mínimo juicio ético?
rogerius
Las cabezas, que están muy malas. Tanta mitología del honor marcial y el qué dirán y lo macho y poderoso que soy se desvanece ante el final y, una de dos, o se retira el espíritu y se recoge o se lanza el cuerpo en pos de lo que ya no puede tener ni le ha de satisfacer.
Connect
Dejar un buen legado a los hijos
Y de hecho puede que sean ellos los que también estén empujando. Donald Trump Jr. por ejemplo, es una buena pieza. Lleva los negocios de los Trump y esta más a la extrema derecha que el padre.
Y los cinco hijos que tiene están involucrados en la Casa Blanca. Es toda una casta que busca perpetuarse.
lordban
Las vueltas que dan y los mil patas que le buscan al gato para no decir que los motivos son el sionismo y que Trump está comprado.
cocolisto
Un análisis chusco y cuatrero. Como si Trump fuera una excrecencia del sistema y no su resultado.Así tienen a la gente agilipollá, discutiendo que si es un loco, un ladrón o ambos, sin profundizar en el sistema que permite su existencia.
makinavaja
Nadie duda a estas alturas que cualquier actuación de Trump está movida única y eclusivamente por su interés personal, pereferentemente para su enriquecimiento directo o indirecto...
albx
O evitar ciertas publicaciones indiscretas.
pax0r
la democracia de.... Irán?
#0
es muro de pago
#0 es muro de pago