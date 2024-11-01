Los destructores modernos pesan 12.000 toneladas y van más lentos que un barco de guerra francés de 1935 que pesaba 4.000: la paradoja del progreso militar que nadie ha resuelto

90 años de récord mundial. A pesar de los incesantes avances tecnológicos, un buque francés de la decada de los treinta del siglo pasado se ha mantenido como el más rápido del mundo durante nueve décadas, se trata del destructor Le Terrible. En la actualidad, la velocidad no es la métrica más relevante para los ejercitos. Además, Le Terrible pesaba alrededor de 4.000 toneladas: los destructores modernos suelen pesar más de 9.000 toneladas, algunos incluso sobrepasan las 12.000. Pero, ¿por qué? Las nueva tecnología suele ser más compleja y, por lo tanto, ocupa más espacio y pesa más. Acelerar esta enorme masa consumiría muchísima energía.