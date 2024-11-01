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Los destructores modernos pesan 12.000 toneladas y van más lentos que un barco de guerra francés de 1935 que pesaba 4.000: la paradoja del progreso militar que nadie ha resuelto

Los destructores modernos pesan 12.000 toneladas y van más lentos que un barco de guerra francés de 1935 que pesaba 4.000: la paradoja del progreso militar que nadie ha resuelto

90 años de récord mundial. A pesar de los incesantes avances tecnológicos, un buque francés de la decada de los treinta del siglo pasado se ha mantenido como el más rápido del mundo durante nueve décadas, se trata del destructor Le Terrible. En la actualidad, la velocidad no es la métrica más relevante para los ejercitos. Además, Le Terrible pesaba alrededor de 4.000 toneladas: los destructores modernos suelen pesar más de 9.000 toneladas, algunos incluso sobrepasan las 12.000. Pero, ¿por qué? Las nueva tecnología suele ser más compleja y, por lo tanto, ocupa más espacio y pesa más. Acelerar esta enorme masa consumiría muchísima energía.

| etiquetas: barcos , guerra , destructores , velocidad , le terrible , historia
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13 comentarios
6 2 2 K 45 BARCOS
Comentarios destacados:      
Gry #1 Gry *
No necesitas ir rápido para esquivar las balas cuando puedes alcanzar objetivos a 1.000 km de distancia con una precisión de metros.

Edit: El artículo no vale para nada. Solo dice lo que dice la entradilla. Los acorazados en la segunda guerra mundial pesaban más de 50.000 toneladas y alcanzaban los 35 nudos. Más rápido que una fragata moderna.

No están diseñadas para más velocidad simplemente porque no la necesitan.
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Yoryo #3 Yoryo
#1 "No están diseñadas para más velocidad simplemente porque no la necesitan"

Claro, claro, maniobrabilidad y velocidad ya no son importantes en las armadas actuales :-D
1 K 28
Artillero #6 Artillero
#3 #1 #4
La velocidad en un barco viene determinado por el tiempo que puede mantenerla. Te interesa llegar a 40 nudos, doblando el número de turbinas, y gastando cinco veces más combustible que pudiendo ir a 18 nudos con picos de 28?
A día de hoy los únicos barcos que necesitan la máxima velocidad posible son los portaaviones (que se lo digan a los argentinos en Malvinas). Descartada la propulsión nuclear para destructores y cruceros, tienes que elegir entre velocidad y autonomía. Para los…   » ver todo el comentario
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D303 #13 D303
#6 Muchas gracias por la excelente explicación.
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woody_alien #4 woody_alien *
#1 La velocidad en un vehículo militar siempre es importante. Las naufragatas españolas del modelo antiguo iban a 32 nudos, las actuales a 30 y las que están preparando alcanzarán (se supone) los 35. En distancias cortas es cierto que no hay mucha diferencia entre ir a 35 nudos o a 45 (18km/h diferencia) pero en distancias largas puede significar que el buque esté en la posición indicada varios días antes y eso en la guerra suele ser bastante importante por lo de estar en el momento adecuado en el sitio adecuado.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#4

Creo que tienes un pequeño error de concepto.

Los buques modernos como los destructures suelen llevar dos motorizaciones:
- diesel para distancias largas, a velocidades moderadas, posiblemente por debajo de 20 nudos.
- Turbinas que meten la patada para llegar a los 30-40 nudos según la necesidad.

¿Qué pasa? Pues que a velocidad máxima quemas combustible como un desgraciado y precisamente en distancias largas, lo más seguro es que no llegues.

Puedes verlo en la F-101…   » ver todo el comentario
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Así es, en los años 30 los barcos se tenían que acercar rápidamente al objetivo para poder atacarlo, las distancias de alcance de los cañones eran de 15, 20 o 30 km según calibre.

Hoy en día eso no es necesario.
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sotillo #10 sotillo
#1 Las fragatas F100 ya se comportan tan bien como un destructor y cuestan mucho menos y son más fáciles de mantener
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azathothruna #2 azathothruna
Pues nada
Que un dron comprado en temu lo vuelva arrecife
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Teniendo en cuenta que en el 35 un destructor era un cascarón sin blindaje y poco armado (como mucho los alemanes que montaban los cañones más gordos en los destructures eran de 150 mm, lo normal eran 76 mm ) y ahora mismo lo que llamamos destructor te revienta un acorazado de la SGM desde más de 100 kms (o el triple) como que la comparación es un poco tonta.

Posiblemente solo con la artillería moderna (y mira que llevan como mucho un cañón o dos de 127 o 130) revientes a un crucero de la SGM sin mucho problema.
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magnifiqus #8 magnifiqus
En la época, los constructores navales franceses tenían una tesis: "si un destructor se acerca rápidamente al enemigo, cuenta con el factor sorpresa a su favor". "Para cuando el enemigo pueda reaccionar, el destructor, gracias a su alta velocidad, ya se habrá alejado", pensaban.

¿Los hacían veloces para huir más rápido? :roll:
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menéame