Los destructores modernos pesan 12.000 toneladas y van más lentos que un barco de guerra francés de 1935 que pesaba 4.000: la paradoja del progreso militar que nadie ha resuelto

90 años de récord mundial. A pesar de los incesantes avances tecnológicos, un buque francés de la decada de los treinta del siglo pasado se ha mantenido como el más rápido del mundo durante nueve décadas, se trata del destructor Le Terrible. En la actualidad, la velocidad no es la métrica más relevante para los ejercitos. Además, Le Terrible pesaba alrededor de 4.000 toneladas: los destructores modernos suelen pesar más de 9.000 toneladas, algunos incluso sobrepasan las 12.000. Pero, ¿por qué? Las nueva tecnología suele ser más compleja y, por lo tanto, ocupa más espacio y pesa más. Acelerar esta enorme masa consumiría muchísima energía.
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Edit: El artículo no vale para nada. Solo dice lo que dice la entradilla. Los acorazados en la segunda guerra mundial pesaban más de 50.000 toneladas y alcanzaban los 35 nudos. Más rápido que una fragata moderna.
No están diseñadas para más velocidad simplemente porque no la necesitan.
Claro, claro, maniobrabilidad y velocidad ya no son importantes en las armadas actuales
La velocidad en un barco viene determinado por el tiempo que puede mantenerla. Te interesa llegar a 40 nudos, doblando el número de turbinas, y gastando cinco veces más combustible que pudiendo ir a 18 nudos con picos de 28?
A día de hoy los únicos barcos que necesitan la máxima velocidad posible son los portaaviones (que se lo digan a los argentinos en Malvinas). Descartada la propulsión nuclear para destructores y cruceros, tienes que elegir entre velocidad y autonomía. Para los… » ver todo el comentario
Creo que tienes un pequeño error de concepto.
Los buques modernos como los destructures suelen llevar dos motorizaciones:
- diesel para distancias largas, a velocidades moderadas, posiblemente por debajo de 20 nudos.
- Turbinas que meten la patada para llegar a los 30-40 nudos según la necesidad.
¿Qué pasa? Pues que a velocidad máxima quemas combustible como un desgraciado y precisamente en distancias largas, lo más seguro es que no llegues.
Puedes verlo en la F-101… » ver todo el comentario
Hoy en día eso no es necesario.
www.meneame.net/story/trump-admite-iran-ataco-portaviones-uss-ford-des
Que un dron comprado en temu lo vuelva arrecife
es.wikipedia.org/wiki/Istmo
Posiblemente solo con la artillería moderna (y mira que llevan como mucho un cañón o dos de 127 o 130) revientes a un crucero de la SGM sin mucho problema.
¿Los hacían veloces para huir más rápido?