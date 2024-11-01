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La desregulación de Sturzenegger: China rechazó 22 toneladas de carne argentina

La Administración General de Aduanas de China rechazó 22 toneladas de carne de Argentina y suspendió las exportaciones de uno de los principales frigoríficos argentinos, luego de detectar un antibiótico prohibido para el consumo humano en un embarque. En medio de un proceso de desregulación de las normas y controles para la exportación de alimentos, a cargo de Federico Sturzenegger, la decisión del gigante oriental generó alarma y preocupación entre los productores argentinos y activó un operativo diplomático por parte del Gobierno nacional...

| etiquetas: desregulación , sturzenegger , china , 22 toneladas , carne , cloranfenicol
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7 comentarios
6 2 1 K 69 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
El Milei éste no sólo quiere acabar con los argentinos, a lo que se ve.
Menudo acuerdo ha firmado la UE con Mercosur...
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Findeton #7 Findeton *
#2 El antibiótico está prohibido también en Argentina así que la vinculación con la desregulación es absurda. Votado sensacionalista.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Han encontrado cloranfenicol

El cloranfenicol es un antibiótico no autorizado para su uso en animales productores de alimentos tambien en la Unión Europea
www.elika.eus/es/dictamen-cientifico-sobre-el-riesgo-de-cloranfenicol-
3 K 41
azathothruna #1 azathothruna
Y luego dicen que China compra cualquier cosa.
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Laro__ #6 Laro__
Mira que era difícil conseguirlo, pero Milei hasta se ha cargado la buena fama de su ganadería. Ahora te tomas un asado argentino y no pasas el control anti dopping.
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#5 NoMeVeas
La derecha es pura miseria. Espero que en España estén tomando nota.
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#4 rafeame
Sturzenegger suena a primo idiota de Schwarzenegger.
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menéame