La desregulación de Sturzenegger: China rechazó 22 toneladas de carne argentina

La Administración General de Aduanas de China rechazó 22 toneladas de carne de Argentina y suspendió las exportaciones de uno de los principales frigoríficos argentinos, luego de detectar un antibiótico prohibido para el consumo humano en un embarque. En medio de un proceso de desregulación de las normas y controles para la exportación de alimentos, a cargo de Federico Sturzenegger, la decisión del gigante oriental generó alarma y preocupación entre los productores argentinos y activó un operativo diplomático por parte del Gobierno nacional...