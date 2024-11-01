edición general
Después de 33 años extintos, los caracoles arbóreos de O‘ahu vuelven al bosque tras una introducción científica que ha llevado 50 años de conservación ambiental

Después de 33 años extintos, los caracoles arbóreos de O‘ahu vuelven al bosque tras una introducción científica que ha llevado 50 años de conservación ambiental

El regreso al bosque de los caracoles arbóreos de O‘ahu (conocidos localmente como kāhuli) ya no es una hipótesis de laboratorio. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái (DLNR) ha iniciado la reintroducción de Achatinella fuscobasis en la Reserva Forestal de la Cuenca Hidrográfica de Honolulu, en las montañas Ko‘olau, tras más de tres décadas sin poblaciones silvestres confirmadas.

