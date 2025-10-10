·
7
meneos
18
clics
El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%
Los índices de Nueva York se hundieron entre 1,9% y 3,6% luego de que Donald Trump amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a China.
etiquetas
bolsa
argentina
wall street
eeuu
china
aranceles
actualidad
actualidad
#2
Marisadoro
"No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”.
¿El archifamoso libre mercado que todo lo soluciona?
2
K
42
#5
Findeton
#2
Cuando tienes una oposición que literalmente dice que quieren impagar la deuda, y con la historia de impagos de Argentina, el problema es político, no de libre mercado.
0
K
10
#9
Marisadoro
#5
No lo entiendo....
¿El estado de un país tiene que proteger a los que invierten en otro pais?
¿El mercado no se autotorregula?
¡Vaya, chasco!
1
K
28
#10
Findeton
#9
Desde luego los americanos pueden quejarse de esta intervención. Lo que está claro es que a los argentinos les beneficia.
0
K
10
#14
Marisadoro
#10
Resumiendo:
La intervención del estado les viene bien a los argentinos.
¡Increíble!
1
K
19
#1
Cosmos1917
*
Interrumpió la recuperación de las acciones, que no de la economía argentina.....
0
K
7
#3
Hollywoodlandia
Me encanta cuando en meneame disfrutan escuchando a los argentinos les va mal por que gobierna alguien que no les gusta.
9
K
-22
#4
Veelicus
#3
No creo que a nadie le guste que a Argentina le vaya mal, pero tu comentario me suena mas a cortina de humo para no poner el acento en quienes gobiernan y como lo están haciendo.
6
K
68
#6
wildseven23
*
#3
Eso es mentira. Creo que todo el mundo desea que a Argentina le vaya bien, pero con locos corruptos como el gobierno de Milei es imposible.
Lo que muchos deseamos es que Milei termine en la cárcel (o en un psiquiátrico) y que los argentinos dejen de sufrir.
5
K
62
#7
Catacroc
#3
Pues como paso con Alemania que mucha gente se alegro de que les fuese mal en la guerra mundial solo por que no les gustaba quien gobernaba.
2
K
26
#8
Hollywoodlandia
#7
has tardado en llamar nazis un comentario.
Mi recomendacion:
Espera al menos 3 comentarios para acusar de nazi a quien no te gusta
0
K
6
#11
Deviance
#3
Eso te lo estás inventando, y si no ves que tener a un trastornado al mando es un peligro es que no ves la realidad. Aquí en España no me gustaría un tarao al mando.
1
K
23
#13
Graco
#11
No vas a tener que esperar demasiado. En las próximas elecciones, el melindroso, cobarde e inútil de Feijó va a tener que tragar con todo lo que exija el analfabeto, vago y vendepatrias de Abascal si quiere ser presidente.
Agárresen los machos porque vienen curvas.
1
K
21
#15
Deviance
#13
Ufff calla calla, por favor, que no lleguemos a eso, porque ya sería la repanocha y la ruina total. ya tuvimos a Ansar y a M. Rajoy ,,,, delirante......
0
K
11
#16
Graco
#15
Triste pero a eso parece que nos aboca las encuestas.
0
K
10
#12
Mangione
#3
Me encanta cuando los que van de liberales defienden unos mercados corruptos hasta la médula.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
