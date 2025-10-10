edición general
El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Los índices de Nueva York se hundieron entre 1,9% y 3,6% luego de que Donald Trump amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a China.

#2 Marisadoro
"No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”.

¿El archifamoso libre mercado que todo lo soluciona?
2
#5 Findeton
#2 Cuando tienes una oposición que literalmente dice que quieren impagar la deuda, y con la historia de impagos de Argentina, el problema es político, no de libre mercado.
0
#9 Marisadoro
#5 No lo entiendo....
¿El estado de un país tiene que proteger a los que invierten en otro pais?
¿El mercado no se autotorregula?

¡Vaya, chasco!
1
#10 Findeton
#9 Desde luego los americanos pueden quejarse de esta intervención. Lo que está claro es que a los argentinos les beneficia.
0
#14 Marisadoro
#10 Resumiendo:
La intervención del estado les viene bien a los argentinos.

¡Increíble!
1
#1 Cosmos1917
Interrumpió la recuperación de las acciones, que no de la economía argentina.....
0
#3 Hollywoodlandia
Me encanta cuando en meneame disfrutan escuchando a los argentinos les va mal por que gobierna alguien que no les gusta.
9
#4 Veelicus
#3 No creo que a nadie le guste que a Argentina le vaya mal, pero tu comentario me suena mas a cortina de humo para no poner el acento en quienes gobiernan y como lo están haciendo.
6
#6 wildseven23
#3 Eso es mentira. Creo que todo el mundo desea que a Argentina le vaya bien, pero con locos corruptos como el gobierno de Milei es imposible.

Lo que muchos deseamos es que Milei termine en la cárcel (o en un psiquiátrico) y que los argentinos dejen de sufrir.
5
#7 Catacroc
#3 Pues como paso con Alemania que mucha gente se alegro de que les fuese mal en la guerra mundial solo por que no les gustaba quien gobernaba.
2
#8 Hollywoodlandia
#7 has tardado en llamar nazis un comentario.
Mi recomendacion:

Espera al menos 3 comentarios para acusar de nazi a quien no te gusta
0
#11 Deviance
#3 Eso te lo estás inventando, y si no ves que tener a un trastornado al mando es un peligro es que no ves la realidad. Aquí en España no me gustaría un tarao al mando.
1
#13 Graco
#11 No vas a tener que esperar demasiado. En las próximas elecciones, el melindroso, cobarde e inútil de Feijó va a tener que tragar con todo lo que exija el analfabeto, vago y vendepatrias de Abascal si quiere ser presidente.
Agárresen los machos porque vienen curvas.
1
#15 Deviance
#13 Ufff calla calla, por favor, que no lleguemos a eso, porque ya sería la repanocha y la ruina total. ya tuvimos a Ansar y a M. Rajoy ,,,, delirante......
0
#16 Graco
#15 Triste pero a eso parece que nos aboca las encuestas.
0
#12 Mangione
#3 Me encanta cuando los que van de liberales defienden unos mercados corruptos hasta la médula.
0

