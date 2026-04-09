Despiden a un comercial de banca que vendió seguros duplicados a sus clientes y falseó contratos para cumplir con los objetivos

Todo comenzó en abril de 2024, cuando un cliente de ochenta años se presentó en la oficina de Avilés para reclamar. Tenía suscritos seis seguros de hogar sobre el mismo inmueble y exigió la devolución de los importes cobrados de forma indebida. La entidad inició entonces una investigación interna que destapó una práctica sistemática y reiterada que se prolongaba, al menos, desde marzo de 2020. La investigación constató que el comercial había formalizado 29 pólizas de hogar a 16 clientes distintos sobre inmuebles que ya estaban asegurados.