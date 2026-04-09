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Despiden a un comercial de banca que vendió seguros duplicados a sus clientes y falseó contratos para cumplir con los objetivos

Despiden a un comercial de banca que vendió seguros duplicados a sus clientes y falseó contratos para cumplir con los objetivos

Todo comenzó en abril de 2024, cuando un cliente de ochenta años se presentó en la oficina de Avilés para reclamar. Tenía suscritos seis seguros de hogar sobre el mismo inmueble y exigió la devolución de los importes cobrados de forma indebida. La entidad inició entonces una investigación interna que destapó una práctica sistemática y reiterada que se prolongaba, al menos, desde marzo de 2020. La investigación constató que el comercial había formalizado 29 pólizas de hogar a 16 clientes distintos sobre inmuebles que ya estaban asegurados.

| etiquetas: comercial , despido , banca , seguros
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4 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#2 capitan.meneito *
La banca es un sector se que me cae especialmente mal. Y sus empleados también.
Muchos están puteados, pero es que hay gente muy mala trabajando ahí. Malas personas. Parece que los escogen así, sin empatía y muy cabrones.
No me gusta decir "merecido se lo tiene", porque no deja de ser un currela, pero.........
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josde #4 josde
#2 Yo al banco donde voy a hay un personaje que cuanto te toca con el mejor es pasar la vez, dejar que otro lo soporte o le engañe, se cree que va a heredar el banco o le van a hacer presidente de el.
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Andreham #1 Andreham
Vamos que le han despedido porque le han pillado.
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neiviMuubs #3 neiviMuubs
El estado (y quien dice el estado, dice la UE) tenía que haber regulado la banca hace demasiado, no puede ser que uno simplemente quiera dejar ahí el dinero y esté el empleado de la sucursal dando por culo con que les pilles el securitas direct, el seguro de salud, o de vivienda, que si uno de decesos u otro producto que tampoco tiene un churro que ver con temas financieros. Me tienen hasta los mismísimos con todos los packs que le quieren encasquetar a mi madre, y cada vez que cambian de empleados la historia vuelve a empezar.
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menéame