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El despacho de Montoro reclama a la Justicia que paralice el análisis de las cuentas a las que aún no ha accedido Hacienda
Hacienda requirió acceder a los depósitos de Espacio Económico para afianzar su estudio sobre posibles pagos irregulares
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cristóbal montoro
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espacio económico
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audiencia de tarragona
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hacienda
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#1
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Algún Juez amigo se lo afina, si está bien Peinado mejor.
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#4
angelitoMagno
Pues creo que Espacio Económico tiene razón, la investigación debe centrarse a posibles delitos y no a toda las actividad de la empresa.
Pero bueno, la investigación contra Begoña Gomez ha sentado precedente, supongo.
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#2
chavi
Coño !!!
Si no se le deja vaciarlas es trampa.
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#3
laruladelnorte
El juez pide acceder a las cuentas de Montoro y equipo económico que fueron ocultadas a Hacienda en busca de pagos sospechosos.
¿Por qué será que no las quieren mostrar?
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#5
luckyy
Los delincuentes poniendo las condiciones; tremendo
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menéame
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Pero bueno, la investigación contra Begoña Gomez ha sentado precedente, supongo.
Si no se le deja vaciarlas es trampa.
¿Por qué será que no las quieren mostrar?