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El despacho de Montoro reclama a la Justicia que paralice el análisis de las cuentas a las que aún no ha accedido Hacienda

El despacho de Montoro reclama a la Justicia que paralice el análisis de las cuentas a las que aún no ha accedido Hacienda

Hacienda requirió acceder a los depósitos de Espacio Económico para afianzar su estudio sobre posibles pagos irregulares

| etiquetas: cristóbal montoro , espacio económico , audiencia de tarragona , hacienda
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5 comentarios
10 2 0 K 136 actualidad
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Algún Juez amigo se lo afina, si está bien Peinado mejor.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pues creo que Espacio Económico tiene razón, la investigación debe centrarse a posibles delitos y no a toda las actividad de la empresa.

Pero bueno, la investigación contra Begoña Gomez ha sentado precedente, supongo.
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#2 chavi
Coño !!!
Si no se le deja vaciarlas es trampa.
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#3 laruladelnorte
El juez pide acceder a las cuentas de Montoro y equipo económico que fueron ocultadas a Hacienda en busca de pagos sospechosos.
¿Por qué será que no las quieren mostrar? o_o
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#5 luckyy
Los delincuentes poniendo las condiciones; tremendo
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menéame