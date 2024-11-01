Desinformación viral sobre la eutanasia de Noelia Castillo, de Pandemia Digital  

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años cuya eutanasia fue autorizada tras un largo proceso médico y judicial en aplicación de la Ley de Eutanasia de España, ha sido utilizado por sectores de la extrema derecha para lanzar una campaña masiva de desinformación. A través de redes sociales y medios afines, dirigentes como Santiago Abascal y agitadores mediáticos como Javier Negre difundieron bulos que aseguraban que la joven había sido violada por inmigrantes en un centro tutelado y que el Estado la “empujaba” a morir.