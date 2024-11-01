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Desinformación viral sobre la eutanasia de Noelia Castillo, de Pandemia Digital

Desinformación viral sobre la eutanasia de Noelia Castillo, de Pandemia Digital  

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años cuya eutanasia fue autorizada tras un largo proceso médico y judicial en aplicación de la Ley de Eutanasia de España, ha sido utilizado por sectores de la extrema derecha para lanzar una campaña masiva de desinformación. A través de redes sociales y medios afines, dirigentes como Santiago Abascal y agitadores mediáticos como Javier Negre difundieron bulos que aseguraban que la joven había sido violada por inmigrantes en un centro tutelado y que el Estado la “empujaba” a morir.

| etiquetas: caso , noelia , castillo , eutanasia , extrema , derecha , desinformación
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9 comentarios
12 3 1 K 160 actualidad
magnifiqus #2 magnifiqus
Los miserables siendo asquerosamente miserables: aprovechando el dolor de un caso como este para esparcir bulos y xenofobia. ¿A qué espera la Justicia para actuar?
2 K 32
#6 Celsar
#2 ¿Qué justicia?
¿La misma que ha dejado que los abogados cristofascistas le puteen lo que no está escrito a Noelia ?
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magnifiqus #7 magnifiqus
#6 Esa misma, ¿dónde carajo está?
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#8 Celsar
#7 esperando a que me cague en dios y la virgen y llame sinvergüenza al juez para meterme en el talego por delito de odio y calumnias.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Es que esa definsormación se había vuelto liveral.
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#9 Leclercia_adecarboxylata
#1 Titular corregido.
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BastardWolf #3 BastardWolf
Me he encontrado basuras de posts asegurando que Noelia suplicaba en sus ultimos momentos por paralizar la eutanasia. Aparte de la denuncia que les he metido en Facebook, deberia estar permitido poder localizar a estos hijosdeputa y hostiarlos sin parar
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Plumboom #4 Plumboom
Que bestias.
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Fumanchu #5 Fumanchu
Mucha gente se suicida sin seguir los pasos legales de esta chica, dejen de dar la turra, ella ha seguido lo que dice la ley, el resto son pajas mentales, es que no se donde está el debate, se ha aplicado una ley que existe fin.
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menéame