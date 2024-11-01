La desigualdad social en España se mantiene en niveles alarmantes

En España, la desigualdad social no solo persiste, sino que se agrava de forma estructural. Mientras el número de millonarios no deja de aumentar y su riqueza bate récords, las cifras de pobreza entre las familias trabajadoras se mantienen en niveles alarmantes. Esta brecha no es un accidente coyuntural: es la lógica inherente del sistema capitalista, que concentra la riqueza en la burguesía al tiempo que empobrece progresivamente a la clase trabajadora. Los datos recientes lo confirman con crudeza.
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Y los impuestos más altos de la puta historia ,con muertos en trenes, con la DGT con lucecitas.
Tenemos a un gobierno a nivel de corrupcion del pp y aquí todos mirando para otro lado
No. Una cosa es tener corruptos, que puede pasar a cualquiera, y otra muy distinta, ser un gobierno corrupto.
Ser un gobierno corrupto es usar las instituciones del estado para atacar a tus rivales políticos (Kitchen), o poner el BOE al servicio de quien pague a tu empresa (Montoro).
Tener corruptos es tener gente que se aprovecha de su cargo para intereses personales.
Por ahora, ni cualitativa, ni cuantitativamente es el gobierno más corrupto de la historia. Y los medios lo presentan como si lo fuera, por lo que tampoco hay nadie mirando a otro lado.
El gobierno, desgraciadamente, no tiene poder ahí. Quizá lo tuviera el parlamento, pero la mayoría es de derechas y no está por la labor.
Al menos, han doblado el SMI, que aunque no arregle mucho la desigualdad, hace que los trabajadores que peor están, estén menos mal. ¿Qué solución se propone la oposición al "gobierno más progresista de la historia" (que no lo es, lo sustenta un partido de derechas más que el de la anterior legislatura) para solucionar el problema?
Porque sin soluciones encima de la mesa, prefiero un gobierno que al menos suba el SMI.
Bueno, es una suerte que hayan subido el SMI, pq así hemos subido la pobreza a niveles q antes no habiamos visto. Ahora tenemos a familias con 2 trabajos que no llegan a final de mes y no pueden ahorrar, que suerte el haber subido el SMI, pq tb ha hecho subir la… » ver todo el comentario
¿Qué alternativas hay sobre la mesa?
Quejarse está bien, pero es inútil sin soluciones.
Y si nadie tiene soluciones, al menos prefiero a los que hacen que tengan más dinero los más pobres.
Y por cierto, no te vendría mal una clase de lógica (ya no de economía, que también), lo de que la subida del SMI suba la pobreza es un sinsentido.
¿15 años? Estoy seguro que el PP y el VOX harían estallar España solo con 3 años más sin poder robar a las arcas del gobierno y sin tener el control sobre el territorio.