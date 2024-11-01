La desigualdad social en España se mantiene en niveles alarmantes

En España, la desigualdad social no solo persiste, sino que se agrava de forma estructural. Mientras el número de millonarios no deja de aumentar y su riqueza bate récords, las cifras de pobreza entre las familias trabajadoras se mantienen en niveles alarmantes. Esta brecha no es un accidente coyuntural: es la lógica inherente del sistema capitalista, que concentra la riqueza en la burguesía al tiempo que empobrece progresivamente a la clase trabajadora. Los datos recientes lo confirman con crudeza.