"Descubrimiento único": Hallan el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años en Navarra

El descubrimiento se produjo en el marco de una intervención promovida por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y en la que participan científicos de la Universidad del País Vasco-EHU, del Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte, datado por radiocarbono y con una punta de flecha de cobre alojada entre las costillas, lo que sitúa el contexto del hallazgo en el final del Calcolítíco (hace unos 4.000 años).