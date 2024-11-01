Descubren un secreto de 23 millones de años enterrado bajo el hielo de la Antártida

Un equipo de diez países logró perforar el hielo antártico y extrajo un núcleo de sedimento de 228 metros de longitud, el más largo jamás obtenido bajo una capa de hielo. Dentro de ese cilindro de arcilla, roca y fósiles hay 23 millones de años de historia climática preservados capa a capa. Lo que ese archivo geológico revele podría cambiar la forma en que los científicos predicen el comportamiento futuro del hielo y, con él, el nivel del mar en todo el planeta.