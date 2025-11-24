edición general
Descubren un chicle que masticó una adolescente hace 10.500 años

Un grupo de arqueólogos en Estonia han descubierto un trozo de chicle de la Edad de Piedra que, según el análisis, fue masticado por una adolescente hace 10.500 años. El Instituto de Historia y Arqueología de la Universidad de Tartu vio que el alquitrán de abedul prehistórico contenía marcas de dientes y restos de saliva. La sustancia, sintetizada mediante la destilación en seco de la corteza de abedul, también podía utilizarse como adhesivo. Tras extraer ADN de la saliva, el Instituto de Genómica de la universidad indica que el chicle...

Bourée #6 Bourée
-.Deme chinco chicles
-.¿Cheiw?
-. No, chinco

Vale. Ya me voy. Cierro al salir
#9 yarkyark
#6 Que alguien avise a Seguridad. ¡¡¡Que se escapa!!!
wata #10 wata
#6 Se dice "chierro".
devilinside #11 devilinside
#6 Tienes cierta edad...
#2 Tiranoc
Es curioso que se haya encontrado un chicle de alguien desconocido que vivió hace 10500 años y no se haya encontrado nada de Jesucristo que vivió hace 2000.
Cehona #3 Cehona
#2 Se encontró su zapatilla. Desde entonces, son las sandalias del pescador.
Apotropeo #4 Apotropeo
#2 no encuentran a M. Rajoy, van a encontrar al judío renegado
RamonMercader #5 RamonMercader
#2 de jesucrito hay como 200km2 de Santo Prepucio es.wikipedia.org/wiki/Santo_Prepucio
kreepie #7 kreepie
#2 porque ascendió a los cielos cuando vino la nave nodriza. Se llevó todo excepto unas sábanas y unos clavos. Está escrito.
Garbns #8 Garbns
De lo que no habla nadie es de la calidad del pupitre donde encontraron el chicle pegado
