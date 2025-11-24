Descubren un chicle que masticó una adolescente hace 10.500 años

Un grupo de arqueólogos en Estonia han descubierto un trozo de chicle de la Edad de Piedra que, según el análisis, fue masticado por una adolescente hace 10.500 años. El Instituto de Historia y Arqueología de la Universidad de Tartu vio que el alquitrán de abedul prehistórico contenía marcas de dientes y restos de saliva. La sustancia, sintetizada mediante la destilación en seco de la corteza de abedul, también podía utilizarse como adhesivo. Tras extraer ADN de la saliva, el Instituto de Genómica de la universidad indica que el chicle...