Descubren 42 páginas perdidas del manuscrito del Nuevo Testamento (ENG)

El manuscrito, una copia del siglo VI de las Cartas de San Pablo, se perdió para la historia cuando fue desmantelado en el Monasterio de la Gran Laura del Monte Athos, en Grecia, en el siglo XIII. Sus páginas fueron entintadas de nuevo y reutilizadas como material de encuadernación y guardas para otros manuscritos. Hoy en día, los fragmentos que se conservan se encuentran dispersos en bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia.
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Es una pena, pero el enlace hacia los archivos que hay dentro de la noticia no me funciona.