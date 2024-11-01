edición general
14 meneos
57 clics
Descubren 42 páginas perdidas del manuscrito del Nuevo Testamento (ENG)

Descubren 42 páginas perdidas del manuscrito del Nuevo Testamento (ENG)

El manuscrito, una copia del siglo VI de las Cartas de San Pablo, se perdió para la historia cuando fue desmantelado en el Monasterio de la Gran Laura del Monte Athos, en Grecia, en el siglo XIII. Sus páginas fueron entintadas de nuevo y reutilizadas como material de encuadernación y guardas para otros manuscritos. Hoy en día, los fragmentos que se conservan se encuentran dispersos en bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia.

| etiquetas: páginas perdidas , manuscrito , nuevo testamento
12 2 0 K 199 Libros
6 comentarios
12 2 0 K 199 Libros
Sr.Polilla #1 Sr.Polilla
Ha sido leer el titular y tener un flash deL Enano Rojo:

www.youtube.com/watch?v=UI45fu31_PQ
7 K 98
#4 Maikimaik
#1 Cómo me gustaba esa serie, llena de momentos memorables. Gracias por el enlace.
1 K 26
#5 fremen11
#1 #4 una joya
0 K 11
mariKarmo #6 mariKarmo
Novedad.
0 K 12
EldelaPepi #2 EldelaPepi
¡42! :roll:

Es una pena, pero el enlace hacia los archivos que hay dentro de la noticia no me funciona.
0 K 9

menéame