Descubre por qué los precios suben pero no bajan cuando la economía se estabiliza

La cesta de la compra se ha disparado un 42% en los últimos seis años. Gonzalo Bernardos habla y apunta también a los márgenes de beneficio que se llevan empresarios y grandes empresas: "Luego están los supermercados que a veces se aprovechan de la situación y, una vez que suben, no lo bajan y se siguen quedando con el margen de ganancia de la cadena alimentaria". Por eso insiste en que, para que la situación mejore, "es necesario apoyar a los agricultores y ganaderos y permitirles que sean rentables sus explotaciones".