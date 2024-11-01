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Descubre por qué los precios suben pero no bajan cuando la economía se estabiliza

La cesta de la compra se ha disparado un 42% en los últimos seis años. Gonzalo Bernardos habla y apunta también a los márgenes de beneficio que se llevan empresarios y grandes empresas: "Luego están los supermercados que a veces se aprovechan de la situación y, una vez que suben, no lo bajan y se siguen quedando con el margen de ganancia de la cadena alimentaria". Por eso insiste en que, para que la situación mejore, "es necesario apoyar a los agricultores y ganaderos y permitirles que sean rentables sus explotaciones".

| etiquetas: descubre , precios , bajan , economía , estabiliza
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5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#2 woke *
esto no pasaría si la izquierda real, no pedro Sánchez el woke, nacionalizara los supermercados y todo el sector de la alimentación. Por supuesto, los agricultores, cajeras, etc sean todos funcionarios y trabajaran para el estado.
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NPCristo #4 NPCristo
#2 Mientras en Valencia quieren prohibir que compremos al agricultor directamente, que mientras peleamos en ese sentido nos impiden casi que elegir la comida, que a ver si nos estamos distrayendo
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#1 alamajar *
hay bernardos, hay arcada

siento el ad hominem #0, pero es que no lo soporto
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#5 pandasucks
Porque somos unos hijueputas que vamos a sacar el máximo beneficio, creo que esto no es un mistario y no hace falta explicar mucho más.
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NPCristo #3 NPCristo
Porque casualmente dominan el mercado las empresas que se señala en el boycott a Israel, y no bajan precios porque esas empresas luego financian la guerra. Por eso 30 años salarios congelados, por eso dominan el mercado de la vivienda, porque estamos parasitados

No hay que estudiar demasiao
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menéame