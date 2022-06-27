edición general
La desconexión ibérica: el tren que nunca llega entre Madrid y Lisboa

Nueve horas, dos transbordos y mucha paciencia. Eso requiere, en el mejor de los casos, viajar en tren entre Madrid y Lisboa. Pese a estar separadas por apenas 500 kilómetros, todavía no existe una conexión de alta velocidad y ni siquiera directa entre ambas capitales, una promesa que los dirigentes de España y Portugal arrastran desde 2003. Las dos ciudades, de hecho, están peor conectadas hoy que en 1881, cuando se inauguró la línea ferroviaria Madrid-Lisboa. Es una anomalía dentro del territorio comunitario

#2 mcfgdbbn3
Si la solución que proponen es que solo haya alta velocidad, para mí se queda como estaba, porque para mí la alta velocidad es como si no existiera, boicot total a la alta velocidad.
jonolulu #3 jonolulu
Los portugueses no son madridcentristas como lo somos aquí, y les interesa más la salida a Francia por Fuentes de Oñoro (Salamanca)
#1 DonaldBlake
De esas cosas ridículas que nunca llegas a entender por más que te lo intenten explicar.
ewok #5 ewok *
#1 Tan fácil como que Portugal se vertebra de norte a sur, y priorizan ese eje.
www.elespanol.com/treintayseis/economia/20220627/portugal-reitera-pred
No es que no sea importante Madrid, es simplemente que hay vida más allá de Madrid.
#4 Licar
Ya lo dice el artículo, pero una parte importante de que esa conexión lleve mucho retraso es culpa de la falta de interés del gobierno portugués que ha priorizado la conexión Lisboa Oporto antes que Lisboa Madrid. De todas formas, por una parte, no tiene nada de especial que el gobierno portugués priorice sus conexiones internas y por otra, tampoco es de recibo que la conexión Madrid Badajoz no esté ya en funcionamiento.
