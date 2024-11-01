edición general
El descomunal gasto de agua de la IA: dos litros por cada pregunta a ChatGPT

Preguntar a la IA tiene un impacto social y medioambiental muy concreto, un coste que no sólo se mide en tiempo o dinero, sino en energía, agua y otros recursos naturales.

aruleno
Yo tengo llama en local y el ordenador todavía no me ha pedido agua ninguna vez.
