edición general
14 meneos
12 clics
La desclasificación de los archivos del 23-F abona el terreno para la ‘operación salvar al soldado emérito’

La desclasificación de los archivos del 23-F abona el terreno para la ‘operación salvar al soldado emérito’

La derecha mediática y política han apostado por el regreso de Juan Carlos I a España tras conocerse el contenido de la documentación desclasificada del intento de golpe de Estado de 1981. Un día después de la desclasificación de más de un centenar de documentos sobre el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, la pregunta que toda la población se hace en este punto es clara: ¿Volverá el rey emérito a España? Ante una cuestión de relevante calado histórico y que ahora presenta un escenario de incertidumbre sobre la decisión que

| etiquetas: desclasificación , archivos , 23f , abona , salvar , soldado , emerito
13 1 2 K 73 politica
9 comentarios
13 1 2 K 73 politica
jonolulu #7 jonolulu
Yo pensaba que el rey se había marchado por chorizo y putero. Hay algo que lo exculpa de esto en los papeles del 23F?
5 K 47
#9 fingulod
#7 A ver, es un Borbón, lo de chorizo y putero se da por supuesto.
0 K 7
skaworld #3 skaworld
También mola bastante que aun en el supuesto de que hicieses una cosa bien (q ya es suponer) eso al parecer te da derecho a comportarte como un mierda y parasitar el pais durante 45 años
5 K 38
#5 Sammy_Jankis
#3 Eso venía yo a decir, que no tiene que ver una cosa con la otra, no sé por qué generar esta confusión! A ver si resulta que está en el exilio por el 23F, no que se ha pirado porque le ha dado la gana (pudiendo volver si quiere), porque le han pillado llevándoselo calentito con el carrito del helado.
3 K 28
#1 unocualquierax
Quizá no lo sea, pero sí da la sensación de que todo esto es un montaje, una operación para blanquear a este tipo que, estando como está tan lleno de mierda, cuesta mucho de "blanquear".
3 K 27
Mikhail #8 Mikhail
#1 Pero es el papaíto del "Preparao" así que se lo vamos a traer de donde los golfos como regalo monárquico... >:-(
0 K 7
#6 j-light
Has sido psoizado!
1 K 22
#4 pirat
No si aún le hemos pagado pocas putas
2 K 19
#2 Martillo_de_Herejes
A ver, que muchos aquí ya tenemos canas en los huevos.... A estas alturas del partido ya tenemos todos una idea de todo esto, así que fuera cual fuera el resultado íbamos a decir que estaba todo amañado: los que dicen que el Rey estaba en el ajo, que faltan documentos y que los que hay demuestran que sí lo estaba; los que no, que efectivamente el Rey paró el golpe. Y de ahí no nos van a sacar.

Y mientras, el gobierno lanzándonos pelotitas para que vayamos corriendo a por ellas (curioso que sea un perro quien lance la pelotita) para desviar nuestra atención de los temas verdaderamente importantes, y que nos afectan directamente hoy.
0 K 7

menéame