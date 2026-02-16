Descarrila un tren en Suiza con varios “heridos” según la policía

Un tren ha descarrilado en la madrugada de este lunes en Goppenstein, al sur de los Alpes suizos, causando “probablemente” heridos, informó la policía local: ”7:00 a. m., Goppenstein, descarrilamiento tren, probablemente heridos, respuesta de emergencia en curso, en breve más información”, anunció la policía cantonal del Valais en la red social X.