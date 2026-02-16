edición general
Descarrila un tren en Suiza con varios “heridos” según la policía

Un tren ha descarrilado en la madrugada de este lunes en Goppenstein, al sur de los Alpes suizos, causando “probablemente” heridos, informó la policía local: ”7:00 a. m., Goppenstein, descarrilamiento tren, probablemente heridos, respuesta de emergencia en curso, en breve más información”, anunció la policía cantonal del Valais en la red social X.

cocolisto #1 cocolisto
¿Que hace Sánchez que no dimite?. Increíble.
10 K 105
Gnomo #6 Gnomo
#1 Descarrilamiento debido a una avalancha. No debido a la lamentable situación de las vías
2 K 25
cocolisto #10 cocolisto
#6 ¿Y qué tiene que ver?. Sea como sea alguien tiene la culpa, y no puede ser otro más que Sánchez.
3 K 45
Gnomo #12 Gnomo
#10 Efectivamente, no tiene nada que ver. Intentas buscar un símil en ambas noticias cuando no lo hay con tal de ganar karma y justificar a tu líder
0 K 11
#13 mcfgdbbn3
#6: ¿Avalanchas sí, y lluvias extremas no? ¿Cómo va ese criterio?
1 K 22
Gnomo #14 Gnomo
#13 En Adamuz había llovido mucho si xD
0 K 11
#8 k-loc
"indicaron que el tráfico ferroviario está interrumpido entre Goppenstein y Brig debido a una avalancha." Igualito que en Adamuz. ¿Eh #1 #2 #3? ¿Seguimos con la defensa del político de turno?
1 K 18
janatxan #9 janatxan *
#8 tu sabes que hay medios para evitar/mitigar las avalanchas en regiones tradicionalmente nevadas como es Suiza ¿verdad? Dime que no lo sabes, ¡miénteme pinocho!
1 K 19
#11 k-loc *
#9 Claro que lo se, por que tienen nieve a punta pala. Pero de ahí a chistaco que tenemos con Adamuz para medio defender a incompetentes, sean del color que sean, pues hay un paso. ¿Lo sabes verdad? ¿sabes que hay que mantener las infras? Pues eso.
Edito. Y una avalancha, dentro de lo que cabe prevenir, puede no ser tan predecible. Mantener las infras, si. ¿Notas la diferencia?
0 K 7
Supercinexin #4 Supercinexin
Oskar Brücke rücktritt :troll:
2 K 40
janatxan #3 janatxan
Maldito Perro Sanxeeeeee.
2 K 38
#2 DatosOMientes
Seguro que ya hay gente viendo cómo culpar a Óscar Puente de esto.
0 K 13
woody_alien #7 woody_alien
¿Pero hay probablemente heridos o no?
0 K 12
#5 Lusco2 *
“probablemente” heridos, informó la policía local: ”7:00 a. " Suena que los gendarmes de allí calcula los heridos a ojo y dependiendo de los gritos que dan, nosotros somos más profesionales y delegamos en algún médico que dictamine algo
0 K 7

