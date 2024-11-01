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Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo, sin heridos

Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo, sin heridos

Una de las torres del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado este sábado ante la sorpresa de los numerosos vecinos y turistas que se encontraban en las inmediaciones de la fortaleza en ese momento. Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos. Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe, el cual ha producido daños en cinco coches que estaban aparcados en el lugar de los hechos, pero que han podido ser retirados por sus propietarios al no presentar problemas mecánicos.

| etiquetas: castillo , escalona , derrumba , toledo
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4 comentarios
9 1 0 K 118 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Normal. Un castillo de relevancia histórica dejado en la ruina y sin ningún proyecto de mantenerlo o mejorarlo.
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Marca España.

Ya lo comprará algún fondo de inversión para hacer una atracción turística, o un lupanar con spa, tragaperras y ruleta.

Si no, es que no sirve para nada y no merece la.pena gastar dinero en él.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Vaya, igual es una noticia importante.
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MIrahigos #3 MIrahigos
Espero que todos los sitiados se encuentren bien.
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menéame