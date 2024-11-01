La derecha del Poder Judicial bloquea la renovación de un puesto en la Sala del Supremo que juzga a los aforados

La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP...
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Hay que ser rematadamente cínico o, lo que sería mucho mas grave, rematadamente imbécil, para creer que la justicia es imparcial y que no tiene un sesgo extremadamente escorado hacia la ultraderecha y más allá.
Una derecha por y para el servicio del PP y Vox y a sueldo de todo lo… » ver todo el comentario
Ni muerto el ciclán les obligó nadie a cambiar el chip.