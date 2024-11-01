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La derecha del Poder Judicial bloquea la renovación de un puesto en la Sala del Supremo que juzga a los aforados

La derecha del Poder Judicial bloquea la renovación de un puesto en la Sala del Supremo que juzga a los aforados

La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP...

| etiquetas: cgpj , jueces , politica , corrupcion , aforados
13 3 0 K 71 Tribunales
7 comentarios
13 3 0 K 71 Tribunales
Desideratum #2 Desideratum *
Son un repugnante detritus en putrefacta descomposición con obsesiones francamente golpistas. Lo que viene a ser una gentuza que incluso manifiestan acciones peores que las de los delincuentes que suelen condenar.

Hay que ser rematadamente cínico o, lo que sería mucho mas grave, rematadamente imbécil, para creer que la justicia es imparcial y que no tiene un sesgo extremadamente escorado hacia la ultraderecha y más allá.

Una derecha por y para el servicio del PP y Vox y a sueldo de todo lo…   » ver todo el comentario
3 K 51
Milmariposas #1 Milmariposas
Que no les toquen a los suyos ni sus privilegios.
1 K 30
javibaz #3 javibaz
¿Qué era eso de la separación de poderes?
1 K 22
#5 uvi
#3 Que los jueces elijan a los jueces..decian, pero por lo que sea, lo decían antes de la renovación que el PP bloqueaba inconstitucionalmente.
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efectogamonal #7 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
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DonNadieSoy #4 DonNadieSoy
Hasta que el pp decida que mamporrero tiene que cubrir esa plaza, como toda la vida de dios se hizo.
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ochoceros #6 ochoceros
Llevan desde el 39 perpetuándose en las cúpulas judiciales por nepotismo.

Ni muerto el ciclán les obligó nadie a cambiar el chip.
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menéame