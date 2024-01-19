edición general
La derecha no sabe escribir novelas

No son pocos los lectores a los que les da igual la ideología del novelista, que están dispuestos a leer lo que sea siempre que cumpla con unos estándares de calidad. Sin embargo, son precisamente estos lectores los primeros interesados en que lleguen a la mesa de novedades novelas meritorias sin que para ello pese la orientación ideológica de su autor. Una novela buena es una novela buena, ¿no?

javibaz #2 javibaz
Pero saben contratar negros que si saben.
josde #8 josde
#2 Que sigan el ejemplo de su fan Ana Rosa que lo hizo
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Los rojelios se lo tragan todo.
MateriaNegra #4 MateriaNegra
Artículo honesto y bien planteado. Añadiría un dato que complica la tesis del "tapón editorial": en Estados Unidos, donde el mercado literario es más descentralizado y el ecosistema de pequeñas editoriales más robusto, tampoco ha surgido una narrativa de ficción reaccionaria de peso en décadas. Lo que sí ha florecido es el ensayo —Scruton, Hazony— y el thriller político de consumo rápido. Esto sugiere que el problema no es solo estructural sino quizás genérico: la novela exige empatía radical con personajes que piensan distinto al autor, algo que el pensamiento identitario de cualquier signo —incluido el de derechas— tiende a cortocircuitar desde la primera página
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Ni escribir libros, ni componer música, ni pintar... La creación artística implica empatía y sensibilidad. La derecha por definición es la ausencia de estas cosas y la priorización de la individualidad y el beneficio económico.
arturios #11 arturios
#9 [off topic]Sinceramente ¿tu crees que no sabía quien era? en realidad cultivaba su imagen de idiota de derechas que tanto le gusta a sus votantes y de forma magistral, hay que reconocerlo, su discípula, a pesar del pinganillo... en fin, como que no da la talla, pero aun así le encanta a sus votantes[/off topic]
sleep_timer #1 sleep_timer
La derecha es la NO IDEOLOGIA.
Es simplemente que los poderosos pagan a pringaos para que tengan un partido y llenen las TV, Radios, RRSS y todo de mierda para aumentar la masa de garrullos fachapobres y estos voten en contra de sus propios intereses.
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 Mira si no a Luís del Val. Un mediocre al que premiaron con el premio Planeta... xD Su "libro" no solo es mediocre sino vomitivo de tópicos y lugares comunes.
arturios #6 arturios
Pos... me quedo con la primera opción, que no saben escribir, y ya no digo buenas novelas, sino escribir :troll: :troll: :troll:

Siempre nos quedará Borges o Bioy Casares, pero tal y como está la cosa igual los consideran "comunistas" (bueno, y Vargas Llosa, ese sería comunista de joven pero al final se postuló en "el lado bueno de la historia").
Milmariposas #9 Milmariposas
#6 Y Saramago (que Espeonza Aguirre pensaba que era una mujer)

www.laregion.es/tendencias/sara-mago-escritora-favorita-esperanza-agui
#12 tpm1
Típico artículo donde los cuñados de bar hablarán sin habérselo leído, quedándose solo con el titular.
aupaatu #10 aupaatu *
Tienen sus referentes en la biblia y sus redactores ,por lo que la realidad esta claro que no preocupara a sus lectores, hombres de fe y cruzados del nacionalismo del Reino de España
