La derecha no sabe escribir novelas

No son pocos los lectores a los que les da igual la ideología del novelista, que están dispuestos a leer lo que sea siempre que cumpla con unos estándares de calidad. Sin embargo, son precisamente estos lectores los primeros interesados en que lleguen a la mesa de novedades novelas meritorias sin que para ello pese la orientación ideológica de su autor. Una novela buena es una novela buena, ¿no?