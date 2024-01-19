La derecha no sabe escribir novelas

No son pocos los lectores a los que les da igual la ideología del novelista, que están dispuestos a leer lo que sea siempre que cumpla con unos estándares de calidad. Sin embargo, son precisamente estos lectores los primeros interesados en que lleguen a la mesa de novedades novelas meritorias sin que para ello pese la orientación ideológica de su autor. Una novela buena es una novela buena, ¿no?
Es simplemente que los poderosos pagan a pringaos para que tengan un partido y llenen las TV, Radios, RRSS y todo de mierda para aumentar la masa de garrullos fachapobres y estos voten en contra de sus propios intereses.
Siempre nos quedará Borges o Bioy Casares, pero tal y como está la cosa igual los consideran "comunistas" (bueno, y Vargas Llosa, ese sería comunista de joven pero al final se postuló en "el lado bueno de la historia").
