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La derecha española se queda sola en su fanatismo con Israel y su sumisión a Trump

La derecha española se queda sola en su fanatismo con Israel y su sumisión a Trump

La derecha española sigue hablando de Israel y de Estados Unidos como si Europa no hubiera cambiado de pantalla. Pero ha cambiado. Lo han hecho gobiernos conservadores, ejecutivos liberales, incluso dirigentes que hace nada presumían de cercanía ideológica con Trump o de sintonía total con Netanyahu. No por convicción moral repentina. Por necesidad política. Porque el coste de seguir obedeciendo ya no es abstracto. Se mide en desgaste interno, en presión social, en pérdida de margen y en una evidencia cada vez más difícil de tapar: el viejo ali

| etiquetas: pp , vox , trump
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3 comentarios
16 3 1 K 53 actualidad
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Pagafantas Pusilánimes y Vagos Obsoletos Xenófobos que cuando hay que hacer honor a lamer pulserita rojigualda, se cagan encima.
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Kantinero #1 Kantinero
La derecha española son como los civiles franceses, holandeses o belgas que colaboraban con los nazis durante la segunda guerra mundial, lo hacían a cambio de comida, perdones o privilegios.

Nuestra derecha patria lo hace simple y llanamente por estar en el polo opuesto a Sanchez, y también porque son basura política, la historia les pondrá en su sitio Peperros y Boxeros
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
No es "española", es "españoloide", hay que hablar con propiedad.
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menéame