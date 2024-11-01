El deporte olímpico se vio sacudido por el 'penegate': los atletas se inyectaron miembros para obtener ventaja [ING]

A pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, el salto de esquí se ha visto sacudido por el "penisgate", donde los atletas supuestamente piensan que más grande es mejor inyectándose sus partes bajas, según el periódico alemán Bild. El informe afirma que las medidas del escáner 3D para el área de la entrepierna de sus monos se toman desde el punto más bajo del miembro del atleta, lo que significa que cualquier crecimiento adicional podría traducirse en una ventaja competitiva incluso antes de despegar.
No es que tengamos una mente sucia, va de eso.
Madre que doló ...
Y es esta información la que, según se informa, ha llevado a algunos atletas a inyectarse ácido hialurónico en un dispositivo de silicona similar a un condón que se lleva en los pantalones.
Sin embargo, Halvor Egner Granerud, un saltador de esquí noruego, se mostró furioso por las acusaciones cuando fue contactado por Dagbladet.
