A pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, el salto de esquí se ha visto sacudido por el "penisgate", donde los atletas supuestamente piensan que más grande es mejor inyectándose sus partes bajas, según el periódico alemán Bild. El informe afirma que las medidas del escáner 3D para el área de la entrepierna de sus monos se toman desde el punto más bajo del miembro del atleta, lo que significa que cualquier crecimiento adicional podría traducirse en una ventaja competitiva incluso antes de despegar.