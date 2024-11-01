·
5
meneos
17
clics
Las deportaciones masivas hacen que los trabajadores estadounidenses pierdan sus empleos, que los salarios bajen y que nuestra economía se desacelere [Eng]
Las deportaciones masivas hacen que los trabajadores estadounidenses pierdan sus empleos, que los salarios bajen y que nuestra economía se desacelere.
migración
,
economía
,
eeuu
politica
#2
mente_en_desarrollo
Si vienen inmigrantes, bajan los salarios.
Si echas inmigrantes, bajan los salarios.
¿No es maravilloso el capitalismo?
1
K
33
#1
HeilHynkel
*
Veamos:
- Me deshago de los ilegales que hacen el trabajo pesado y peor pagado.
- Si no tengo a esa gente que hace ese trabajo, los que transportan esas cosas que hacen, los administrativos, gerentes y demás de esa gente (que ganan más), ya no son necesarios. No necesito un camionero que lleve lechugas si nadie las planta ni las recoge, tampoco necesito al del mercado de las reparte, ni a los de las tiendas.
- Como no hay curro, hay que pillar lo que queda ... recoger lechugas a precio de ilegal.
- El que tiene pasta se encuentra ahora con que le sobran candidatos a ocupar los puestos de trabajo, puede elegir y empeorar las condiciones laborales.
El plan MAGA, al 100 % de eficiencia.
1
K
29
#4
Hynkel
#1
A veces pienso si no hay intenciones de volver a la Edad Media. Sería una catástrofe para la mayoría pero un triunfo para unos pocos.
Hoy mismo he leído un artículo sobre Gonzalo de Aguilera y Munro. Este pollo decía por el tiempo de la Guerra Civil que había que quitar el alcantarillado porque al eliminar infecciones hace que la clase baja sobreviva más que antes y se vuelva un peligro. Ni los nazis fueron tan explícitos ante los periodistas.
Ya ni siquiera es cosa de ricos o de locos, sino de puros resentidos. Cargarse a la mayoría si hace falta creyendo que tú vas a ser de los pocos escogidos que se salven.
0
K
7
#3
tobruk1234
Mejor despido a funcionarios necesarios y vitales, cuando me dio cuenta el desastre es de proporciones épicas y vuelvo corriendo a contratarlos para que vuelvan a hacer su trabajo. Soy yo y les digo que si pero como no tengo garantías de continuidad, pues a trabajar la mitad de antes o menos y que sejodan y por supuesto exigiendo mejores condiciones y salario. El maravillosa plan maga.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
