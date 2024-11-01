edición general
El Departamento de Salud de Trump usa la IA de Musk y acaba aconsejando meterse fruta por el recto: 'El plátano es la referencia absoluta'

El Departamento de Salud de Trump usa la IA de Musk y acaba aconsejando meterse fruta por el recto: 'El plátano es la referencia absoluta'

El Departamento de Salud de Estados Unidos nos hace ahora una de esas recomendaciones que no estamos muy acostumbrados a escuchar y no es otra que la de introducirse fruta por el recto, más concretamente, el plátano, que es "la referencia absoluta". Todo viene a partir de la creación de un sitio web llamado realfood.gov, un portal cuya idea primigenia es la de promover una alimentación más saludable. Para responder dudas más fácilmente, se puso a disposición de los internautas un chatbot potenciado con inteligencia artificial.

Comentarios destacados:    
#1 Cuchifrito
Hombre, mucha mejor elección que un higo chumbo o un coco, pues sí.

#3 devilinside
#1 Una piña tampoco iría mal

#4 wildseven23
#1 Hitler piensa que es mejor una piña.

#8 vicox
#4 con razón la pizza con piña tiene mala fama. A saber donde ha estado la piña antes

#11 triste_realidad
#8 si fuera así podría estar hasta más buena que esa aberración!

#9 Eibi6
#4 la mejor película de Adam Sandler

#10 Pacman
Acaban de descubrir "el platano de la amistad"

TM Forocoches

#2 Suleiman
Kennedy Jr estará encantado.

#5 ctrl_alt_del
No sin antes mojarlo en lejía.

#7 capitan__nemo
Un platano por el culo es la autentica salud. Lo practican casi todos en maga, Musk, Trump, Rfk, ...

#6 Arzak_
Plátanos y pepinos algo muy popular entre algunas filias. 8-D


