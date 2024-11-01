El Departamento de Salud de Trump usa la IA de Musk y acaba aconsejando meterse fruta por el recto: 'El plátano es la referencia absoluta'

El Departamento de Salud de Estados Unidos nos hace ahora una de esas recomendaciones que no estamos muy acostumbrados a escuchar y no es otra que la de introducirse fruta por el recto, más concretamente, el plátano, que es "la referencia absoluta". Todo viene a partir de la creación de un sitio web llamado realfood.gov, un portal cuya idea primigenia es la de promover una alimentación más saludable. Para responder dudas más fácilmente, se puso a disposición de los internautas un chatbot potenciado con inteligencia artificial.