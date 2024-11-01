El Departamento de Estado de EE. UU. amenaza al Reino Unido por la investigación sobre X, de Elon Musk. [ENG]

Sarah B. Rogers, del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que "nada está descartado" si el gobierno del Reino Unido cumple su amenaza de prohibir X de Elon Musk debido a las preocupaciones sobre una avalancha de deepfakes sexualizados generados por IA en la plataforma. Rogers, designada por el presidente Donald Trump, ha criticado repetidamente los esfuerzos europeos para acabar con el discurso de odio.