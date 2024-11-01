edición general
El Departamento de Estado de EE. UU. amenaza al Reino Unido por la investigación sobre X, de Elon Musk. [ENG]

Sarah B. Rogers, del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que "nada está descartado" si el gobierno del Reino Unido cumple su amenaza de prohibir X de Elon Musk debido a las preocupaciones sobre una avalancha de deepfakes sexualizados generados por IA en la plataforma. Rogers, designada por el presidente Donald Trump, ha criticado repetidamente los esfuerzos europeos para acabar con el discurso de odio.

sotillo
Si esto le hacen a sus sirvientes ingleses…
Mountains
#1 Lameculos ingleses..
Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Lametraserillos Reales
SeñorPresunciones
#2 Bueh, por lo menos hacen amago de hacer algo. Aquí ni el amago de...
Spirito
#1 ¿Crees que el Orejas es un felón del Emperador Zanahorio I?
azathothruna
#1 A las buenas putas les gusta el sado :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Casiopeo
el mes pasado me borré de Facebook, este toca desaparecer de X. Se puede vivir sin ello.
NoMeVeas
O nos dejas pajearnos con las foto de tus hijas desnudadas con IA o te bombardeamos.

Asi esta el percal. No dejeis que nadie de derecha os haga retroceder un milimetro, a este punto estamos de estar retrocediendo tanto, y ellos solo saben hacer el mundo un lugar peor.
Mistwatch
Yanquis intentando imponer sus valores de mierda al resto del mundo, ninguna novedad.
