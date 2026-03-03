·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6753
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5278
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4522
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5221
clics
InfluRatas
5075
clics
Mascotas
más votadas
622
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
629
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
581
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
490
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
538
Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
8
clics
El Departamento de Educación desata la indignación al colgar una pancarta de Charlie Kirk junto a la de Martin Luther King Jr. (Eng)
La pancarta se ha colocado fuera de las oficinas del Departamento de Educación en Washington D. C.
|
etiquetas
:
martín luther king
,
charlie kirk
,
eeuu
,
departamento de educación
5
1
0
K
84
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
84
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
*
Martin defendía:
-El fin de la segregación racial en Estados Unidos.
-Igualdad ante la ley para las personas afroamericanas.
-Derecho al voto sin discriminación.
-La no violencia.
Charlie era un demagogo de extrema derecha, un “racista nopologético y pasé toda su vida sembrando semillas de división y odio en esta tierra” segun Howard-John Wesley.
Uno intentó hacer el mundo un poco mejor, el otro no como para intentar poner a la misma altura a ambos
1
K
30
#2
radon2
Parece una distopía, un racista al lado de Martin Luther King Jr.
0
K
10
#3
BlackDog
Me da a mi que vamos a disfrutar de un buen número de comentarios justificando meter tiros en la cabeza a gente que piensa distinto a ti.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
-El fin de la segregación racial en Estados Unidos.
-Igualdad ante la ley para las personas afroamericanas.
-Derecho al voto sin discriminación.
-La no violencia.
Charlie era un demagogo de extrema derecha, un “racista nopologético y pasé toda su vida sembrando semillas de división y odio en esta tierra” segun Howard-John Wesley.
Uno intentó hacer el mundo un poco mejor, el otro no como para intentar poner a la misma altura a ambos