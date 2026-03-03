edición general
6 meneos
8 clics
El Departamento de Educación desata la indignación al colgar una pancarta de Charlie Kirk junto a la de Martin Luther King Jr. (Eng)

El Departamento de Educación desata la indignación al colgar una pancarta de Charlie Kirk junto a la de Martin Luther King Jr. (Eng)

La pancarta se ha colocado fuera de las oficinas del Departamento de Educación en Washington D. C.

| etiquetas: martín luther king , charlie kirk , eeuu , departamento de educación
5 1 0 K 84 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 84 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Martin defendía:
-El fin de la segregación racial en Estados Unidos.
-Igualdad ante la ley para las personas afroamericanas.
-Derecho al voto sin discriminación.
-La no violencia.

Charlie era un demagogo de extrema derecha, un “racista nopologético y pasé toda su vida sembrando semillas de división y odio en esta tierra” segun Howard-John Wesley.

Uno intentó hacer el mundo un poco mejor, el otro no como para intentar poner a la misma altura a ambos
1 K 30
radon2 #2 radon2
Parece una distopía, un racista al lado de Martin Luther King Jr.
0 K 10
BlackDog #3 BlackDog
Me da a mi que vamos a disfrutar de un buen número de comentarios justificando meter tiros en la cabeza a gente que piensa distinto a ti.
0 K 8

menéame