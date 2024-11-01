Denuncian que los paros médicos son parciales: «Por la mañana están de huelga y, por la tarde, operan cobrando dentro del SAS»

La huelga de médicos no es como la vende el Gobierno andaluz. No es total ni va en contra solamente de la ministra de Sanidad (las competencias para mejorar sus condiciones las tiene la Consejería de Sanidad). Ayer mismo, jornada de paro, los facultativos del Juan Ramón Jiménez bajaron sus brazos por la mañana… pero por la tarde realizaron operaciones quirúrgicas con sus respectivos equipos humanos «porque se cobran aparte»