Denuncian la colocación de una malla en el Hospital Provincial que impide el anidamiento de la mayor colonia de vencejos de Córdoba

El colectivo ambientalista SOS Vencejos, que trabaja por la conservación de esta especie protegida de ave, ha denunciado la colocación de una malla alrededor de varias plantas del Hospital Provincial de Córdoba que estaría impidiendo que, en plena época de reproducción, los vencejos aniden en este edificio donde conforman la mayor colonia de la especie en la ciudad, con unas 400 parejas.

vencejos , córdoba , malla
Battlestar #1 Battlestar
Bueno, el hospital no está para ser un nido si no un hospital, no?
#2 muerola
#1 cero respeto a la naturaleza
#5 Tensk
#2 #4 Digo yo que si eres paciente en el hospital no vas a querer los ruidos ni, posiblemente, la mierda (olor) de ningún pájaro.

Seamos serios y no saquemos las cosas de tiesto, que eso no implica no tener respeto por la naturaleza ni hablamos de nidos de cigüeñas.
Dragstat #4 Dragstat
#1 es verdad pero entonces tienes que decidir en que estructuras si se puede y cuáles no. En mi casa prefiero que no, tampoco edificios históricos, y no creo que las iglesias quieran tampoco. Por cierto, los nidos de cigüeñas son muy pesados, mejor prohibirlos también.
woody_alien #6 woody_alien
#1 Es un hospital muy poco hospitalario.
#3 DotorMaster
Que vayan a Quirón
