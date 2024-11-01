Denuncian la colocación de una malla en el Hospital Provincial que impide el anidamiento de la mayor colonia de vencejos de Córdoba

El colectivo ambientalista SOS Vencejos, que trabaja por la conservación de esta especie protegida de ave, ha denunciado la colocación de una malla alrededor de varias plantas del Hospital Provincial de Córdoba que estaría impidiendo que, en plena época de reproducción, los vencejos aniden en este edificio donde conforman la mayor colonia de la especie en la ciudad, con unas 400 parejas.