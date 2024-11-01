La denuncia contra Digi que podría cambiar lo que pagas por internet

La asociación de operadores locales Acutelan ha denunciado a Digi ante la CNMC. Acusan a Digi de ofrecer tarifas por debajo de sus costes, una práctica conocida como precio predatorio. Digi niega vender a pérdidas. Afirma que su modelo se basa en eficiencia operativa y reducción de gastos.
| etiquetas: fibra , denuncia , digi , internet
www.meneame.net/story/gobierno-obliga-todas-operadoras-ofrecer-100-mb-
Si la respuesta es no, habría que mirar la matriz (puede declarar pérdidas en un país y llevar todos los beneficios a uno con menos impuestos).
El caso es que parece el enésimo caso de empresas que quieren "libre mercado" pero buscan que el estado les quite la competencia que les quita poder de mercado, sea por vía legislativa, ejecutiva o judicial.
Por eso la denuncia pide un desglose exacto de los costes de todo lo relacionado con la fibra y sólo con la fibra (tanto el % de sueldos de toda la infraestructura dedicados a la fibra, como costes de instalación y coste de funcionamiento de la propia fibra), para ver si ahí hay un descuadre que puedan tapar por otro lado (ya sea inyección de capital o productos con suficiente margen como para cubrir ambos)
#3 existen medios de transporte más eficientes que el coche, pero no sirven para ir a trabajar... No? Decir eso y nada es lo mismo.