edición general
7 meneos
21 clics
El Gobierno obliga a todas las operadoras a ofrecer 100 Mb universales a precio asequible en su zona de cobertura

El Gobierno obliga a todas las operadoras a ofrecer 100 Mb universales a precio asequible en su zona de cobertura

El Gobierno tiene listo el Reglamento que cambiará la forma en la que se presta el servicio universal a partir del próximo año, aumentando sus prestaciones y haciéndolo más económico para los hogares con rentas bajas. El servicio universal de telecomunicaciones garantiza desde el año 2005 que cualquier ciudadano español pueda acceder a telefonía fija e internet con un mínimo de calidad independientemente de donde viva. Telefónica ha sido desde entonces el encargado de prestarlo, pero esto cambiará en el futuro.

| etiquetas: banda ancha , universal , telecomunicaciones , ftth , satélite
5 2 0 K 59 tecnología
1 comentarios
5 2 0 K 59 tecnología
elgato79 #1 elgato79
tamaño de tontería dios mio!
0 K 9

menéame