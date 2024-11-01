El Gobierno obliga a todas las operadoras a ofrecer 100 Mb universales a precio asequible en su zona de cobertura

El Gobierno tiene listo el Reglamento que cambiará la forma en la que se presta el servicio universal a partir del próximo año, aumentando sus prestaciones y haciéndolo más económico para los hogares con rentas bajas. El servicio universal de telecomunicaciones garantiza desde el año 2005 que cualquier ciudadano español pueda acceder a telefonía fija e internet con un mínimo de calidad independientemente de donde viva. Telefónica ha sido desde entonces el encargado de prestarlo, pero esto cambiará en el futuro.