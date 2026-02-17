edición general
Dentro de la tormenta más monstruosa: así disparó el cambio climático la dana de Valencia

El estudio más completo sobre la vinculación del desastre de 2024 con el calentamiento muestra la urgente necesidad de prepararse para lluvias torrenciales nunca vistas en el Mediterráneo

Raziel_2 #1 Raziel_2
Tantos recursos gastados cuando la explicación que la gente necesita es:
"La culpa es del perro sanche, que fumiga para que los agricultores españoles sean pobres y enriquecer a los marroquies, por eso cuando llueve, llueve mas, ¡maldito perro sanche!"

Esta explicacion se la cree mas gente y asi puedes gastar el dinero en toros y banderas, que esta mucho mejor gastado.

A este punto hemos llegado gracias al sistema educativo...
StuartMcNight #2 StuartMcNight
#1 Una explicacion totalmente logica y respetable. Especialmente viniendo de la misma gente que hace 2 años nos daba la siguiente explicacion:

"La culpa es del perro sanche, que fumiga para que los agricultores españoles sean pobres y enriquecer a los marroquies, por eso cuando llueve hay sequia , llueve hay mas sequia, ¡maldito perro sanche!"
#3 molybdate
#1 Solo un pero. El sistema educativo no tiene toda la culpa. Es una mezcla entre un mal sistema educativo (que lo ha habido siempre, antes era mejor? vale, pero también era malo) y un cambio bruta en los referentes de la sociedad. Antes, a los charlatanes y a los incultos, pocos les hacían caso si había alguien con experiencia en el tema en cuestión que dijera lo contrario. Hoy no importa lo que sepas de un tema, se le da más valor a la opinión de un bocachancla en una red social.
#4 Pitchford *
Va a haber más lluvias torrenciales en todo el mundo, porque es lo que tienen las mayores temperaturas alcanzadas por el agua de mar. La duda es si también habrá en algunos sitios sequías más intensas, como pronostican para los veranos en el Mediterráneo. Creo que lo de las sequías está por ver, aunque el mayor calor en verano seque más rápido el terreno en ausencia de lluvias.
FunFrock #5 FunFrock
Las DANAS en Valencia jamás han ocurrido, es culpa del cambio climatico...

El desvio del Cauce del rio Turia está hecho por gusto, no por una Gota Fria que se llevó por delante media Valencia Ciudad.
