La demanda de pisos turísticos en València cae en lo que va de año por la menor afluencia de viajeros internacionales

La ciudad de València ha ganado peso en los últimos años como polo de atracción turístico, sobre todo, tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Sin ir más lejos, el pasado ejercicio superó los seis millones de pernotaciones, con más de 2,4 millones de viajeros y con cifras récord en el transporte aéreo: el Aeropuerto de València aumentó su tráfico cerca de un 9% y alcanzó los 10,8 millones pasajeros. El 2024 fue un año de crecimiento para los hoteles y para los apartamentos turísticos, que albergaron casi un tercio más de visit

Supercinexin #1 Supercinexin *
Yo ya digo a todo guiri que me pregunta que Valencia no es pa tanto y que mejor vayan a Barsalona. En Valencia, mucha delincuencia y poca cosa que ver. Además ahora con la DANA está todo anegado y destruido y hay tiroteos a menudo entre bandas rivales de narcotráfico a pequeña escala.

Pasa esta información y ayúdanos a librarnos de la lacra del turismo. A Barcelona y a Baleares todos. A Valencia no, a Barcelona y Baleares. Turismo no, gracias. Gracias, pero no, gracias.
#3 Meinhard
#1 Calla calla, en Barcelona mucho peor, por algo se la llama Barcelona, navajazos, tiroteos en el raval, drogas... Todo fatal, no se puede ir, es Sarajevo 2.0. Lo mejor. La liberta de Madrid, cervecitas, plaza mayor, tapas gratis... Donde vas a parar!
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 jajajaja la verdad, me has hecho sentir mal. Tienes razón, a partir de ahora a Madrid todos: cervecitas, tapas, plaza mayor, grandes inversiones en pisos y viviendas... Mucho mejor que la costa Mediterránea de criminales y olas de calor de 35 grados en plena Navidad, dónde va a parar xD
Narmer #8 Narmer
#5 Y no olvides que no hay nada mejor que “enjoy a cup of café con leche in Plaza Mayor”.
emmett_brown #6 emmett_brown
#1 Es mucho más sencillo que todo eso y sin faltar a la verdad. Quieres hacer un trámite en extranjería? No puedes, está totalmente colapsada. Quieres cita previa? Imposible sacarla, vete a un locutorio a comprarte una. Quieres hacer una reforma o amueblar tu piso? Los precios han subido un 20% por la DANA, y tendrás que esperar meses. Quieres irte de escapada en finde? El bypass y los accesos al sur siguen de obras, prepárate para salir y volver con tiempo. Quieres gastronomía local, paellita, etc.? Sólo encontrarás empanadillas argentinas, restaurantes italianos penosos y cadenas guiris. Quieres ir al médico? Tres semanas de espera en la pública, una en la privada.

Puedo estar así todo el día.
#4 kilometro80
Seguro que entonces los precios de la vivienda ya no son un problema :troll:
MalvadoAspersor #7 MalvadoAspersor
Fuera de coñas, trabajo en el sector hotelero en Valencia ciudad y la ocupación no ha alcanzado la normalidad hasta julio. La dana retrajo mucho turismo. Estas cifras son totalmente lógicas
alcama #2 alcama
Otro éxito de @NPCAborregado
