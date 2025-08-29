Demanda millonaria de las víctimas de abusos contra la Conferencia Episcopal

Varias víctimas de abusos por parte de la Iglesia están preparando una demanda civil millonaria contra la Conferencia Episcopal Española (CEE) por la difusión en su página web de la identidad de 45 víctimas. Según ha avanzado elDiario.es, acusan a la entidad de vulnerar el derecho al honor y la protección de datos, y han tomado esta decisión después de que en el acto de conciliación de esta semana en Madrid no se haya presentado ningún responsable episcopal.