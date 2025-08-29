edición general
Demanda millonaria de las víctimas de abusos contra la Conferencia Episcopal

Varias víctimas de abusos por parte de la Iglesia están preparando una demanda civil millonaria contra la Conferencia Episcopal Española (CEE) por la difusión en su página web de la identidad de 45 víctimas. Según ha avanzado elDiario.es, acusan a la entidad de vulnerar el derecho al honor y la protección de datos, y han tomado esta decisión después de que en el acto de conciliación de esta semana en Madrid no se haya presentado ningún responsable episcopal.

Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
Los obispos están dispuestos a humillar a las víctimas, es normal que éstas se defiendan.
0 K 20
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Lo juzgaran jueces del opus o simpatizantes.
0 K 18
ipanies #2 ipanies
Ya verás, se declararán en quiebra y el responsable subsidiario será el estado :shit:
0 K 13
quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima
Abogados cristianos al rescate
0 K 9

