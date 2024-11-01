Demanda alega que el popular sándwich McRib de McDonald’s no contiene carne de costilla

Una demanda colectiva federal acusa a McDonald's de engañar a los consumidores al comercializar su popular sándwich McRib como si consistiera en carne de costilla de cerdo. Sin embargo los demandantes alegaran que no contiene ninguna, alegando que el sándwich en realidad se construye usando porciones molidas de productos de cerdo de menor calidad, como la paleta de cerdo, el corazón y el estómago escaldado. McDonald's emitió una declaración: "esta demanda distorsiona los hechos y muchas de las afirmaciones son inexactas".