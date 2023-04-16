Delcy Rodríguez se pronuncia tras la captura de Maduro  

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se pronunció públicamente tras la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Washington este sábado. La alta funcionaria reiteró la exigencia del país latinoamericano de la inmediata liberación del mandatario y el respeto del derecho internacional. Rodríguez denunció que el verdadero objetivo de Washington es la toma de recursos minerales y naturales de Venezuela "y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así".