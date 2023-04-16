edición general
Delcy Rodríguez se pronuncia tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez se pronuncia tras la captura de Maduro  

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se pronunció públicamente tras la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Washington este sábado. La alta funcionaria reiteró la exigencia del país latinoamericano de la inmediata liberación del mandatario y el respeto del derecho internacional. Rodríguez denunció que el verdadero objetivo de Washington es la toma de recursos minerales y naturales de Venezuela "y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así".

Comentarios destacados:      
carakola
#5 Han matado a civiles y militares con la mentira del narcotráfico. Por lo tanto no ha sido a los golpistas. Ha sido un ataque al país. Pero ya lo llevaban haciendo con las sanciones desde hace años.
11
Jacusse
#8 al menos podrás reconocer que ha sido una maniobra quirúrgica...

Que mueran unos pocos al llevarse al máximo líder...o estaba pactado o es de Mission Impossible.
1
carakola
#11 Si te hubieran matado a alguien de la familia no te parecería tan quirúrgica, son ganas de comerle la polla a los estadounidenses y no se lo merecen.
Pero desde luego me parece increíble que no les hayan derribado ni un helicóptero de la procesión que se ha visto en videos. Yo también pienso que algo podrido ha habido por ahí.
1
Jacusse
#13 sabemos de cuántos muertos hablamos?
0
Findeton
#13 Maduro en cambio mató a 10mil personas por motivos políticos:

www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9

Vergüenza te debería dar de defender al Pinochet de nuestra era.
1
acido303
#11 Ha sido un acto guerra.
0
carakola
La meneo porque aquí reportan que está colaborando con EEUU, o eso me ha parecido, y parece contradictorio con sus declaraciones: www.meneame.net/story/delcy-rodriguez-acepta-colaborar-ee-uu-transicio
2
estemenda
#1 Trump ha descartado a la nobela por falta de apoyos y apostaba por Delcy hace unas horas. Sería un trabajo de inteligencia pérfido pero es que ya pocas cosas sorprenden.
1
sotillo
#5 Pero si dice Trump que no pinta nada
2
linspire
Ahora están moviendo los aviones al Sur, creo que a Trump no le va a salir tan barata la intervención, lo peor será para la población (como siempre)
2
anarion321
¿Y las actas señora?
1
domadordeboquerones
Otra que va a caer.
1
Findeton
#3 Depende, es posible que esté trabajando con Trump y haciendo un papelón.
0
Findeton
Delcy está tentando a la suerte y puede ser la siguiente a ser extraída, junto con Diosdado.
0
carakola
#2 ¿A la suerte? Será a los hdp de EE. UU. que han atacado su país.
6
Findeton
#4 No, han atacado a unos golpistas, ya que quien ganó fue Edmundo.
1
acido303
#5 A Edmundo no le votó ni Perry.
0
Findeton
#17 Pues a Maduro le votó la mitad que a Edmundo.
0
#12 pozz
Esto fue hace apenas dos meses y muy pocos dias
:troll: :troll: :troll:  media
0

