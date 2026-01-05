edición general
Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela. Dice que lo hace "con dolor" por un "ataque contra la patria". Ha apuntado que "no descansará" hasta ver a Venezuela como una nación "soberana e independiente". En la sesión también su hermano ha sido ratificado este lunes como presidente del Parlamento. Su nombramiento como jefa del Ejecutivo interina fue avalado durante el fin de semana por el Tribunal Supremo, después de la operación militar lanzada por Estados Unidos el sábado contra Caracas.

#1 Vindicta
¿Ha dicho algo sobre la reunión que tuvo en Octubre en Qatar para negociar con Estados Unidos un futuro sin Maduro?

www.perfil.com/noticias/politica/delcy-rodriguez-ofrecio-a-estados-uni
9
Tkachenko #3 Tkachenko
#1 Según el Miami Herald
Y hasta ahí he leído

#4 anda, nuevo clon!
3
txillo #15 txillo
#3 entiendo que con esto Trump y, por extensión, todos los países de la OTAN, reconocen la validez de las elecciones en Venezuela.

Aunque en realidad da igual, Trump hace lo que quiere y no tiene que dar explicaciones.
1
#16 Vindicta
#3 Entonces has leído la fecha de la publicación, que estaba antes.
0
#4 MariaRosarioKaren
#1 Los hermanos Rodríguez se la han clavado bien a Platanote Maduro, y un español que todos conocemos y que intermedió en las conversaciones de Qatar también.
1
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#1 En ese futuro ella deja de ser actriz de reparto y le dan un papel de prota. Y ojo, que los culebrones venezolanos duran décadas.
2
TripleXXX #18 TripleXXX
#12 Did you exchange
A walk-on part in a war
For a lead role in a cage?

Me has recordado a Pink Floyd
0
#13 Poligrafo
#1 Llevas el gorro de papel de plata puesto?
0
pitercio #5 pitercio
Mañana le manda Ávalos un telegrama de felicitación.
1
#10 Otrebla8002
Ala, para los que creían que gracias a USA se iba a acabar el chavismo y que empezaria una vida nueva para los venezolanos. La misma vida y con el gringo robando el petróleo.
2
#14 Poligrafo
#10 es el merkado hamigo
0
ExLibris #9 ExLibris
¿Y que fue de la Sayona sionista, premio innoble de la guerra?
1
TripleXXX #19 TripleXXX
#9 ¡Que palabra! Desde que mi abuela me decía sayón, no la escuchaba.
0
plutanasio #8 plutanasio
Y sólo les costó a los yanquis 30 monedas :-D :-D
0
#7 Albarkas
Delcy sufre, pero poquito. Vaya sainete.
0
#11 Mustela
Desde aquí muchos ánimos a Delcy.
0
millanin #2 millanin
¿Y Guadió que opina de esto?
0
#17 sliana
Es lo que la cia lleva años haciendo pero sin careta.
0

