Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela. Dice que lo hace "con dolor" por un "ataque contra la patria". Ha apuntado que "no descansará" hasta ver a Venezuela como una nación "soberana e independiente". En la sesión también su hermano ha sido ratificado este lunes como presidente del Parlamento. Su nombramiento como jefa del Ejecutivo interina fue avalado durante el fin de semana por el Tribunal Supremo, después de la operación militar lanzada por Estados Unidos el sábado contra Caracas.
