“Dejen de liberarnos”: Ministra qatarí acusa a las potencias occidentales de “traficar y violar a niños pequeños” [EN]

¿Su mensaje? Deje de tratar de “liberar” a las mujeres musulmanas. Mientras que Al Khater enmarcó su desafío como una posición contra las “agendas destructivas enfermas” y los complejos de salvadores al estilo “Hollywood”, la realidad sobre el terreno en Doha cuenta una historia mucho más oscura de subyugación patrocinada por el estado.

| etiquetas: lolwah bint rashid al khater , catar , educación
#1 Vicenteeee *
Os dejo esta noticia como ejemplo del relato de muchos comentarios que aparecen por aquí últimamente.
Ah! y patrocinado por HRW.

Su publicación en X: x.com/Lolwah_Alkhater/status/2030622485587071083

"It’s not our fault that you screwed in school and got your education through Hollywood movies, the world is not a movie, this is not a “call of duty” game, these are human souls, God’s creation if you truly believe in one."
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 No se puede decir más claro.
lobomad #2 lobomad *
Me resulta familiar a las fuerzas de la KFOR que finalmente se creó la mafia albanesa por prostitución, drogas y armas a partir de las necesidades de esas fuerzas militares de la OTAN
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Liberan a las mujeres extranjeras pero en EEUU con la nueva ley de voto, aquella que cambiase el apellido al de su marido, no podrá votar y tendrá que hacer mil papeleos previos, les quitan el derecho de abortar salvo pena de muerte como quieren implantar…
Supercinexin #3 Supercinexin
Sólo un supremacista, o un pobre ignorante ciego de propaganda que ha interactuado a lo largo de su vida con cero mujeres musulmanas o procedentes de cualquier sociedad musulmana, cree que necesitan ser "liberadas" de algo, o que quieren que los blancos cristianos, ateos y no hablemos ya de los judíos las "liberen" de nada.

Dejadlas en paz de una vez y dejad de tragar tanta propaganda derechista, americana y supremacista, si os queda algo de raciocinio.
