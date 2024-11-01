“Dejen de liberarnos”: Ministra qatarí acusa a las potencias occidentales de “traficar y violar a niños pequeños” [EN]

¿Su mensaje? Deje de tratar de “liberar” a las mujeres musulmanas. Mientras que Al Khater enmarcó su desafío como una posición contra las “agendas destructivas enfermas” y los complejos de salvadores al estilo “Hollywood”, la realidad sobre el terreno en Doha cuenta una historia mucho más oscura de subyugación patrocinada por el estado.
Ah! y patrocinado por HRW.
"It’s not our fault that you screwed in school and got your education through Hollywood movies, the world is not a movie, this is not a “call of duty” game, these are human souls, God’s creation if you truly believe in one."
Dejadlas en paz de una vez y dejad de tragar tanta propaganda derechista, americana y supremacista, si os queda algo de raciocinio.